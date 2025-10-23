Le Tour de France 2026 passera par Dole, Besançon, Mélisey et Belfort…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les détails du Tour de France 2026 ont été dévoilés ce 23 octobre 2025. La plus longue étape du tour se déroulera le vendredi 17 juillet 2026 entre Dole et Belfort. Les coureurs passeront donc par des points clés tels que Besançon et Mélisey…

"Il faudra attendre de passer Besançon, puis de saluer Thibaut Pinot dans son fief de Mélisey, avant d’entrevoir la grande difficulté du final. C’est en allant chercher le Ballon d’Alsace, 121 ans après la première étape de montagne du Tour, qu’il sera possible de faire la différence pour plonger en vainqueur sur Belfort", souligne le journaliste et directeur du Tour de France Christian Prudhomme.

Les coureurs passeront en vitesse par Besançon et par Mélisey, le fief de Thibaut Pinot.

Assez singulier pour le noter, ils franchiront deux fois le Ballon d’Alsace avec l’épreuve Dole-Belfort et la suivant au départ de Mulhouse…