Jeudi 25 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Société

L'équipe de maCommune.info vous souhaite un joyeux Noël !

Publié le 25/12/2025 - 08:30
Mis à jour le 24/12/2025 - 12:03

Toute l’équipe de maCommune.info se réunit pour vous souhaiter, chères lectrices, chers lecteurs, un très bon Noël 2025.

© geralt/Pixabay
© geralt/Pixabay

Avant tout, nous vous remercions pour votre fidélité. Grâce à vous, notre site d'actualité pure player reste incontournable dans le paysage médiatique bisontin, grand bisontin et franc-comtois depuis plus de 16 ans. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous lire, à nous suivre sur les réseaux sociaux...

De tout notre coeur, MERCI ! 

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. L'équipe de maCommune garde une pensée pour celles et ceux qui, malheureusement, sont seul(e)s et loin de leurs proches en cette période, mais aussi aux femmes, aux enfants, aux hommes qui vivent dans un pays en guerre.

L'équipe de maCommune.info reste mobilisée toute l'année, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour vous informer ! Restez connectés… Chez nous, l'actualité n'a pas de jour de congés même pendant les fêtes !

À bientôt !

L'équipe

macommune.info noël noël 2024

Publié le 25 décembre à 08h30 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Bourgogne-Franche-Comté
Société

Fêtes de fin d’année : quand la magie opère… à condition de ne pas appeler les pompiers

Les fêtes sont là, les maisons brillent de mille feux, les tables débordent et l’ambiance se réchauffe. Mais attention : entre la bûche, la fondue et les bougies paillettées, la magie de Noël peut vite tourner au numéro d’équilibriste version ”sécurité incendie”. Petit tour d’horizon, avec le sourire, des pièges à éviter pour finir l’année autrement qu’avec un camion rouge devant chez soi et des blessés.

décoration fêtes de fin d'année fondue incendie noël 2025 sapeur-pompier Sapin de Noël sécurité vigilance
Publié le 24 décembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Noël en famille : mode d’emploi pour éviter… la crise de nerfs

Chaque année, chez certaines familles, c’est la même promesse solennelle : ”Cette fois, Noël se passera bien.” Et chaque année, c’est le même suspense digne d’une série Netflix : le tonton va-t-il encore dire un truc raciste avant le dessert ? La belle-mère va-t-elle commenter la cuisson de la dinde ? Le cousin va-t-il arriver avec deux heures de retard ? Rassurez-vous : les fêtes de fin d’année peuvent être joyeuses, chaleureuses et (presque) sans tensions. Il suffit de quelques règles simples, applicables par tous les membres de la famille… oui, même vous.

noël 2025 psychologie repas de famille
Publié le 24 décembre à 14h45 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Fêtes de fin d’année : la préfecture de la Haute-Saône rappelle les dispositifs de sécurité mis en place

À l’approche des fêtes de fin d’année, le préfet de la Haute-Saône, Serge Jacob a mis en place plusieurs mesures destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du département. Celles-ci visent à prévenir les accidents, les troubles à l’ordre public et les actes dangereux, plus fréquents durant cette période de forte affluence et de célébrations, précise la préfecture dans son communiqué du 24 décembre 2025.

préfecture préfet de haute saône restriction Serge Jacob
Publié le 24 décembre à 11h19 par Elodie Retrouvey
Suisse
Religion Société

À Porrentruy, une crèche de 1500 santons mise en lumière par l’émission “le Jour du Seigneur”

L’émission Le Jour du Seigneur sur France 2, diffusera le jeudi 25 décembre 2025 un film-documentaire intitulé La crèche aux 5 sens, de Jean-Yves Fischbach consacré à la crèche monumentale de l’église Saint-Pierre de Porrentruy située en Suisse à moins de 10 km de la frontière française. 

crèche documentaire noël
Publié le 23 décembre à 16h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Société

Transphobie, détournement de fonds… L’association Le Cercle, cible d’un boycott, s’explique

Le 14 décembre 2025, La Rodia a annoncé sur sa page Instagram la venue de Piche, une artiste drag queen très connue en France, un évènement co-organisé avec Le Cercle. Ce devait être une bonne nouvelle, mais cette annonce à déclencher une vague de commentaires appelant au boycott de l’association qui a vocation à organiser des évènements culturels queer à Besançon. Explications.

association concert le cercle LGBTQIA Queer spectacle transphobie
Publié le 23 décembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Société

Christmas Pear, une idée cocktail-mocktail pour Noël signée Tadaaam !

Pour Noël, Solène Futelot, mixologue à Besançon qui a lancé son entreprise Tadaaam cette année, nous propose une recette de cocktail avec ou sans alcool (mocktail) à base de poire à réaliser à la maison. Suivez le guide : c’est simple, rapide et agréable en cette saison…

alcool boisson cocktail mixologie mocktail noël 2025 sans alcool solène futelot tadaaam
Publié le 23 décembre à 11h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage – Quel plat doit absolument être sur votre table de Noël ?

Noël approche à grands pas et, avec lui, la grande question qui anime les discussions autour de la table : que va-t-on manger pour le repas de fêtes ? Plat traditionnel ou choix plus original, chaque famille a ses incontournables. maCommune.info vous propose de donner votre avis : quel plat doit absolument figurer sur votre table de Noël ? À vos votes… et bon appétit !

alimentation fête de fin d'année noël 2025 repas sondage
Publié le 25 décembre à 10h00 par Alexane
NIÈVRE (58)
Société

Poulailler à Saint-Péreuse : le tribunal pointe des irrégularités dans la procédure et l’étude d’impact

Le 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rendu un jugement concernant l’arrêté du préfet de la Nièvre autorisant l’extension d’un poulailler intensif à Saint-Péreuse. Saisi par l’association L214, le tribunal a estimé que l’autorisation environnementale avait été délivrée au terme d’une procédure irrégulière et que l’étude d’impact était insuffisante.

association L214 élevage
Publié le 22 décembre à 16h30 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Cinq distinctions nationales et internationales pour le Département du Doubs

Des actions portées par le Département du Doubs ont été mises à l’honneur ces dernières semaines lors de remises de prix au niveau national et international, a-t-on appris ce lundi 22 décembre. Cinq initiatives menées ou soutenues par la collectivité ont ainsi été distinguées dans les domaines de la construction durable, du sport et du handicap, des ressources humaines, du développement économique et de l’adaptation au changement climatique.

changement climatique christine bouquin département du doubs distinction handicap
Publié le 22 décembre à 15h00 par Alexane
Besançon
Société

Recette de Noël : Pintade fermière croustillante du restaurant Épicéa

Le restaurant Épicéa situé 11 rue Claude Pouillet à Besançon est réputé pour transformer les plats d'apparences basiques en mets d'exception. Aujourd'hui, Bastian et Camille Loridat nous proposent de revisiter la traditionnelle pintade de Noël en une version croustillante à partager à l'apéritif ou en plat avec l'accompagnement de son choix. 

cocktail épicea noël recette restaurant
Publié le 22 décembre à 09h44 par Elodie Retrouvey
JURA (39)
Economie Société

“La Tournerie et tabletterie du Massif du Jura” protégée par une indication géographique

Officiellement homologuée par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) le 28 novembre dernier, "la Tournerie et tabletterie du massif du Jura" devient la 25ème Indication géographique industrielle et artisanale. C’est l’aboutissement d’un projet initié il y a plusieurs années par le syndicat Creativewood et Fibois BFC, l’interprofession de la filière forêt-bois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd’hui, un savoir-faire précieux et ancestral est désormais reconnu, et protégé.indic

filière bois indication géographique
Publié le 21 décembre à 10h30 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

La Saline royale d’Arc-et-Senans dépasse les 5 millions de visiteurs
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 -1.23
ciel dégagé
le 25/12 à 09h00
Vent
2.1 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
87 %
 