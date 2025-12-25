L'équipe de maCommune.info vous souhaite un joyeux Noël !

Toute l’équipe de maCommune.info se réunit pour vous souhaiter, chères lectrices, chers lecteurs, un très bon Noël 2025.

Avant tout, nous vous remercions pour votre fidélité. Grâce à vous, notre site d'actualité pure player reste incontournable dans le paysage médiatique bisontin, grand bisontin et franc-comtois depuis plus de 16 ans. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous lire, à nous suivre sur les réseaux sociaux...

De tout notre coeur, MERCI !

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. L'équipe de maCommune garde une pensée pour celles et ceux qui, malheureusement, sont seul(e)s et loin de leurs proches en cette période, mais aussi aux femmes, aux enfants, aux hommes qui vivent dans un pays en guerre.

L'équipe de maCommune.info reste mobilisée toute l'année, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour vous informer ! Restez connectés… Chez nous, l'actualité n'a pas de jour de congés même pendant les fêtes !

À bientôt !

L'équipe