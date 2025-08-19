Les ateliers d’été se poursuivent au Frac Franche-Comté

Les ateliers pour enfants
Ateliers Touchatou 4-6 ans
- Mercredi 20 et 27 août - 14h30 (durée : 1h30)
- Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. Une véritable pépinière pour les jeunes artistes en herbe !
- 6 €, sur inscription préalable
Ateliers 7-10 ans
- Mercredi 21 et 28 août - 14h30 (durée : 2h)
- Un parcours amusant à travers les expositions et l’architecture du Frac suivi d’un temps en atelier, où l’accent est mis sur une démarche artistique spécifique.
- 6 €, sur inscription préalable
Ateliers 11-15 ans
- Vendredi 22 et 29 août - 14h30 (durée : 2h)
- Une nouvelle formule spéciale pour les 11-15 ans : une visite discussion dans l’exposition suivie d’expérimentations plastiques en atelier.
- 6 €, sur inscription préalable
Visites
Visites-ateliers parents-enfants
- Samedi 23 (complet) et 30 août - 15h30 (durée : 1h30)
- La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite de l’exposition qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent !
- Gratuit avec le billet d’entrée, sur inscription préalable
Traversée des expositions
- Tous les dimanches - 15h (durée : 1h30)
- Un parcours qui permet de découvrir les expositions présentées au Frac, en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice.
- gratuit, inscription à l’accueil le jour même
SONORES #3 : Concert de Bruno Ruder
- Vendredi 29 août - 17h (durée 1h)
- Dans le cadre de leur programmation musicale SONORES #3 dans/hors les murs, l’atelier/galerie Les2Portes présente le pianiste éclectique Bruno Ruder, en partenariat avec le Frac Franche-Comté.