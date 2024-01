La CMA Bourgogne Franche-Comté ouvrent ses portes le samedi 27 janvier

La CMA Bourgogne Franche-Comté propose plus de 60 formations en apprentissage et en formation continue, du CAP au BAC +3. Ces formations sont destinées aux jeunes à la recherche d’une orientation, mais aussi aux demandeurs d’emploi, salariés du secteur ou en conversion, chefs d’entreprise ou conjoints collaborateurs. Plus de 30 formations courtes et qualifiantes sont également proposées pour perfectionner vos compétences.

De multiples filières de formation vous sont proposées. Vous pouvez vous former aux métiers de la Gestion, Beauté-Mode-Arts, Hôtellerie et Restauration, Commerces et Services, Alimentaire, Automobile.

De nouvelles formations feront leur rentrée en 2024 :

Bac Pro Animation enfance et personnes âgées

BM Pâtissier chocolatier glacier traiteur

BTS Négociation et digitalisation de la relation client

BACHELOR Responsable du développement commercial

BACHELOR Conseiller clientèle assurance et produits financier

BTM Glacier fabricant

Titre Pro Brasseur

CTM Installateur en équipements électrique

Titre Pro Agent de maintenance et bâtiment

Titre Pro Comptable assistant

BACHELOR Responsable d’établissement touristique

Certification professionnelle Sommelier – Caviste

Le catalogue de formation à consulter : www.cmaformation-bfc.fr

Le 27 janvier, les futur(e)s étudiants pourront découvrir en détail l’ensemble des formations proposées et échanger avec les conseillers pour trouver LA meilleure orientation.

Infos +

Une nouvelle journée portes ouvertes est également prévue samedi 9 mars 2024 de 9h à 17h.

Infos pratiques

CFA de la CMA de Bourgogne Franche-Comté

Portes ouvertes samedi 27 janvier 2024 de 9h à 17h

Tél. : 03 73 55 20 20

Les lieux :