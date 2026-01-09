Vendredi 9 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Publié le 09/01/2026 - 16:45
Mis à jour le 09/01/2026 - 14:38

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Alexane Alfaro
© Élodie R.
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Tunnel fluvial sous la Citadelle

  • Travaux de réparation d'une conduite d'eau
  • Circulation interdite des piétons et des cycles dans le tunnel fluvial sous la Citadelle entre le Faubourg Rivotte et Tarragnoz (itinéraire euro-vélo N°6)
  • Du 5 janvier 2026 au 16 janvier 2026 

Tunnel routier sous la citadelle

  • Travaux d'entretien périodique
  • Circulation interdite tunnel routier de la Citadelle - travaux de nuit -déviation
  • Le 15 janvier 2026

CHAPRAIS - CRAS

Rue de la Liberté

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite rue de la Liberté dans sa partie comprise entre la place de la Liberté et la rue de la Cassotte - Travaux le matin - déviation
  • Le 13 janvier 2026

Rue Garibaldi

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite rue Garibaldi – sauf riverains - déviation
  • Le  13 janvier 2026

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue Hector Berlioz

  • Travaux de terrassement
  • Circulation interdite rue Hector Berlioz dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue Claude Debussy / Rue Michel Blavet / rue Hector Berlioz et la rue des Fluttes Agasses - déviation
  • Du 14 janvier 2026 au 20 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Edouard Belin

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation
  • Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux électrique
  • Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
  • Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026

chantier travaux

Publié le 9 janvier à 16h45 par Alexane
Transports

DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : des conditions de circulation quasi normales ce vendredi dans le Doubs

L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.

département du doubs hiver info route météo pluie verglas
Publié le 9 janvier à 08h04 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Inforoute : du verglas et des résidus neigeux signalés ce mardi matin dans le Doubs

Les conditions de circulation sont encore délicates ce mardi 6 janvier 2026 dans les trois secteurs du département du Doubs. La présence de verglas et de résidus neigeux sont encore signalés ce matin sur plusieurs chaussées d'après les informations communiquées par Inforoute25 ce matin. 

danger froid inforoute route verglas
Publié le 6 janvier à 08h28 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Inforoute : des conditions de circulation encore délicates dans le Doubs ce lundi 5 janvier

Pour cette journée de reprise, les conditions de circulation sont encore délicates ce lundi 5 janvier 2026 dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid et de la présnece de résidus neigeux sur de nombreuses chaussées selon les informations communiquées par Inforoute25 ce matin. 

danger froid inforoute route verglas
Publié le 5 janvier à 08h07 par Elodie Retrouvey
France
Société Transports

Des plaques d'immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?

Un arrêté publié au Journal officiel du 2 décembre 2025 fait évoluer les règles applicables aux plaques d'immatriculation provisoires. Depuis le 1er janvier 2026, les véhicules circulant sous immatriculation provisoire WW ou W garage devront être équipés d'un nouveau modèle de plaque, identifiable notamment par sa couleur rose.

carte grise immatriculation véhicule voiture
Publié le 4 janvier à 08h30 par Alexane
France
Transports

Sondage – Pensez-vous que le durcissement des sanctions permettra de réduire les grands excès de vitesse ?

Depuis le 29 décembre 2025, les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h seront désormais considérés comme un délit pénal, avec des sanctions renforcées, dont une possible peine de prison et une inscription au casier judiciaire. Pensez-vous que ce durcissement des sanctions permettra de réduire les grands excès de vitesse ? C'est notre sondage de la semaine.

conduite excès de vitesse permis de conduire sondage
Publié le 29 décembre 2025 à 11h30 par Alexane

