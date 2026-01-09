Les chantiers de la semaine à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Tunnel fluvial sous la Citadelle
- Travaux de réparation d'une conduite d'eau
- Circulation interdite des piétons et des cycles dans le tunnel fluvial sous la Citadelle entre le Faubourg Rivotte et Tarragnoz (itinéraire euro-vélo N°6)
- Du 5 janvier 2026 au 16 janvier 2026
Tunnel routier sous la citadelle
- Travaux d'entretien périodique
- Circulation interdite tunnel routier de la Citadelle - travaux de nuit -déviation
- Le 15 janvier 2026
CHAPRAIS - CRAS
Rue de la Liberté
- Travaux de grutage
- Circulation interdite rue de la Liberté dans sa partie comprise entre la place de la Liberté et la rue de la Cassotte - Travaux le matin - déviation
- Le 13 janvier 2026
Rue Garibaldi
- Travaux de grutage
- Circulation interdite rue Garibaldi – sauf riverains - déviation
- Le 13 janvier 2026
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Rue Hector Berlioz
- Travaux de terrassement
- Circulation interdite rue Hector Berlioz dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue Claude Debussy / Rue Michel Blavet / rue Hector Berlioz et la rue des Fluttes Agasses - déviation
- Du 14 janvier 2026 au 20 janvier 2026
TILLEROYES
Rue Edouard Belin
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation
- Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux électrique
- Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
- Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026