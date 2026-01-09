Les chantiers de la semaine à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Tunnel fluvial sous la Citadelle

Travaux de réparation d'une conduite d'eau

Circulation interdite des piétons et des cycles dans le tunnel fluvial sous la Citadelle entre le Faubourg Rivotte et Tarragnoz (itinéraire euro-vélo N°6)

Du 5 janvier 2026 au 16 janvier 2026

Tunnel routier sous la citadelle

Travaux d'entretien périodique

Circulation interdite tunnel routier de la Citadelle - travaux de nuit -déviation

Le 15 janvier 2026

CHAPRAIS - CRAS

Rue de la Liberté

Travaux de grutage

Circulation interdite rue de la Liberté dans sa partie comprise entre la place de la Liberté et la rue de la Cassotte - Travaux le matin - déviation

Le 13 janvier 2026

Rue Garibaldi

Travaux de grutage

Circulation interdite rue Garibaldi – sauf riverains - déviation

Le 13 janvier 2026

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue Hector Berlioz

Travaux de terrassement

Circulation interdite rue Hector Berlioz dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue Claude Debussy / Rue Michel Blavet / rue Hector Berlioz et la rue des Fluttes Agasses - déviation

Du 14 janvier 2026 au 20 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Edouard Belin

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation

Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026

Rue Thomas Edison