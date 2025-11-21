Vendredi 21 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Publié le 21/11/2025 - 16:01
Mis à jour le 21/11/2025 - 14:17

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz

  • Travaux de réaménagement urbain
  • Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
  • Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Proudhon

  • Travaux de réfection des pavés
  • Mise en impasse rue Proudhon au droit de la rue Bersot
  • Du 28 novembre 2025 au 4 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

  • Travaux d'aménagement de la rue
  • Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
  • Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin Français 

  • Travaux de réfection de voirie
  • Circulation interdite Chemin Français dans sa partie comprise entre la rue de Vesoul et la rue Eugène Savoye - sauf riverains - déviation
  • Le 26 novembre 2025

SAINT FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Boulevard Winston Churchill 

  • Travaux de carottage sur chaussées
  • Voie neutralisée Boulevard Winston Churchill dans sa partie comprise entre l’avenue de l’Observatoire et le carrefour à sens giratoire dénommé CHARLOTTESVILLE dans le sens Belfort/Dole
  • Le 25 novembre 2025

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation
  • Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Urbain Leverrier

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation

TILLEROYES

Rue Lavoisier 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
  • Circulation interdite rue Lavoisier dans sa partie comprise entre le carrefour à feux rue Berthelot, la rue Thomas Edison et Boulevard Kennedy dans ce sens – déviation
  • Le 27 novembre 2025

Boulevard John F. Kennedy 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux pluviales
  • Circulation interdite sur la voie de droite boulevard John F. Kennedy dans sa partie comprise entre l’ouvrage d’art SNCF et la rue Lavoisier dans le sens Dole vers Belfort
  • Le 24 novembre 2025

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025

chantier travaux

Publié le 21 novembre à 16h01 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

DOUBS (25)
Nature Transports

Verglas, neige : des conditions de circulations difficiles ce vendredi dans le Doubs

Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacées. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs givre hiver info route météo pluie verglas
Publié le 21 novembre à 08h19 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Transports

Neige sur l’autoroute : verglas, bouchons, accidents ce jeudi soir en Bourgogne Franche-Comté

Du 20 au 22 novembre, de fortes perturbations météorologiques touchent une large partie du pays. Une vigilance jaune "neige et verglas" est en cours sur de nombreuses régions (Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, des départements du Grand Est, Ain…), indique APRR dans un communiqué publié le 20 novembre 2025. Les équipes de l’opérateur autoroutier se disent "pleinement mobilisées depuis jeudi matin pour fluidifier et sécuriser la circulation sur les axes touchés par les intempéries".

accident aprr autoroute bouchon hiver neige verglas
Publié le 20 novembre à 18h02 par Alexane
Pomoy
Société Transports

Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Publié le 19 novembre à 17h45 par Alexane
L'Hôpital-du-Grosbois
Transports

Travaux sur la RN 57 à l’Hôpital-du-Grosbois : la circulation sera perturbée du 17 au 21 novembre

La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.

circulation dir-est rn57 trafic travaux
Publié le 13 novembre à 08h59 par Alexane

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 1.15
légères chutes de neige
le 21/11 à 18h00
Vent
2.55 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
90 %
 