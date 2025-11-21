Les chantiers de la semaine à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Rue Marulaz
- Travaux de réaménagement urbain
- Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
- Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025
Rue Proudhon
- Travaux de réfection des pavés
- Mise en impasse rue Proudhon au droit de la rue Bersot
- Du 28 novembre 2025 au 4 décembre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Rue de la Viotte
- Travaux d'aménagement de la rue
- Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
- Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Chemin Français
- Travaux de réfection de voirie
- Circulation interdite Chemin Français dans sa partie comprise entre la rue de Vesoul et la rue Eugène Savoye - sauf riverains - déviation
- Le 26 novembre 2025
SAINT FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Boulevard Winston Churchill
- Travaux de carottage sur chaussées
- Voie neutralisée Boulevard Winston Churchill dans sa partie comprise entre l’avenue de l’Observatoire et le carrefour à sens giratoire dénommé CHARLOTTESVILLE dans le sens Belfort/Dole
- Le 25 novembre 2025
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation
- Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
TILLEROYES
Rue Lavoisier
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
- Circulation interdite rue Lavoisier dans sa partie comprise entre le carrefour à feux rue Berthelot, la rue Thomas Edison et Boulevard Kennedy dans ce sens – déviation
- Le 27 novembre 2025
Boulevard John F. Kennedy
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux pluviales
- Circulation interdite sur la voie de droite boulevard John F. Kennedy dans sa partie comprise entre l’ouvrage d’art SNCF et la rue Lavoisier dans le sens Dole vers Belfort
- Le 24 novembre 2025
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025