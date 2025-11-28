Les chantiers de la semaine à Besançon (du 1er au 5 décembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Rue Marulaz
- Travaux de réaménagement urbain
- Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
- Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025
Rue Proudhon
- Travaux de réfection des pavés
- Mise en impasse rue Proudhon au droit de la rue Bersot
- Du 28 novembre 2025 au 4 décembre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Rue Pierre Semard
- Travaux de terrassement pour le raccordement au réseau d'eau
- Circulation interdite rue Pierre Semard dans sa partie comprise entre la rue de Belfort et la rue des Oiseaux - sauf riverains - déviation
- Du 1 décembre 2025 au 5 décembre 2025
Rue de la Viotte
- Travaux d'aménagement de la rue
- Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
- Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025
SAINT FERJEUX
Rue de Dole
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation alternée par feux au droit du n°78 sur 50 mètres - travaux de nuit
- Du 08 décembre au 12 décembre
Avenue Clémenceau
- Travaux dur réseaux ou ouvrages de fibre optique
- Fort empiètement au niveau de l'Avenue Clémenceau dans sa partie comprise entre la rue Jules Gruey et la rue Jacquard - Microcoupures de la circulation - Travaux de nuit
- Du 1 décembre 2025 au 12 décembre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation
- Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025
TILLEROYES
Rue Lavoisier
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
- Circulation interdite rue Lavoisier dans sa partie comprise entre le carrefour à feux rue Berthelot, la rue Thomas Edison et Boulevard Kennedy dans ce sens – déviation
- Le 27 novembre 2025
Boulevard John F. Kennedy
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux pluviales
- Circulation interdite sur la voie de droite boulevard John F. Kennedy dans sa partie comprise entre l’ouvrage d’art SNCF et la rue Lavoisier dans le sens Dole vers Belfort
- Le 24 novembre 2025
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025
GRETTE - BUTTE
Rue Louis Pergaud
- Fort empiètement au niveau du n°16 rue Pergaud – dévoiement de la circulation
- Du 01 décembre 2025 au 19 décembre 2025
Rue des Vieilles Perrières
- Mise en impasse au droit du n°26B rue des Vieilles Perrières
- Le 03 décembre 2025