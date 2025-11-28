Vendredi 28 Novembre 2025
Les chantiers de la semaine à Besançon (du 1er au 5 décembre 2025)

Publié le 28/11/2025 - 17:16
Mis à jour le 28/11/2025 - 14:51

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz

  • Travaux de réaménagement urbain
  • Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
  • Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Proudhon

  • Travaux de réfection des pavés
  • Mise en impasse rue Proudhon au droit de la rue Bersot
  • Du 28 novembre 2025 au 4 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue Pierre Semard

  • Travaux de terrassement pour le raccordement au réseau d'eau
  • Circulation interdite rue Pierre Semard dans sa partie comprise entre la rue de Belfort et la rue des Oiseaux - sauf riverains - déviation
  • Du 1 décembre 2025 au 5 décembre 2025

Rue de la Viotte

  • Travaux d'aménagement de la rue
  • Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
  • Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

SAINT FERJEUX

Rue de Dole

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • Circulation alternée par feux au droit du n°78 sur 50 mètres - travaux de nuit
  • Du 08 décembre au 12 décembre

Avenue Clémenceau

  • Travaux dur réseaux ou ouvrages de fibre optique
  • Fort empiètement au niveau de l'Avenue Clémenceau dans sa partie comprise entre la rue Jules Gruey et la rue Jacquard - Microcoupures de la circulation - Travaux de nuit
  • Du 1 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation
  • Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Lavoisier

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
  • Circulation interdite rue Lavoisier dans sa partie comprise entre le carrefour à feux rue Berthelot, la rue Thomas Edison et Boulevard Kennedy dans ce sens – déviation
  • Le 27 novembre 2025

Boulevard John F. Kennedy

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux pluviales
  • Circulation interdite sur la voie de droite boulevard John F. Kennedy dans sa partie comprise entre l’ouvrage d’art SNCF et la rue Lavoisier dans le sens Dole vers Belfort
  • Le 24 novembre 2025

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025

GRETTE - BUTTE

Rue Louis Pergaud

  • Fort empiètement au niveau du n°16 rue Pergaud – dévoiement de la circulation
  • Du 01 décembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue des Vieilles Perrières

  • Mise en impasse au droit du n°26B rue des Vieilles Perrières
  • Le 03 décembre 2025

Publié le 28 novembre à 17h16 par Alexane
