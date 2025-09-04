Les chantiers de la semaine à Besançon (du 8 au 12 septembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 septembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue de Verdun

Travaux sur le réseau d'eau potable

Circulation interdite dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue des Flûttes Agasses/rue E. Preclin/rue de la Famille et rue des Roches - sauf riverains - déviations

Du 23 juin 2025 au 10 septembre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue Garibaldi

Travaux de grutage

Circulation interdite - déviation

Du 11 septembre 2025 au 11 septembre 2025

Rue Berthoud

travaux sur réseau d'eaux usées

Circulation interdite entre avenue de Montjoux et rue de Chaillot - déviation

Du 25 août 2025 au 5 septembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue des Frères Lumière

Travaux sur réseau gaz

Circulation interdite entre rue de Vesoul et avenue de Montjoux - déviation

Du 25 août 2025 au 26 septembre 2025

Manifestations