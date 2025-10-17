Vendredi 17 Octobre 2025
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 20 au 24 octobre 2025)

Publié le 17/10/2025 - 16:30
Mis à jour le 17/10/2025 - 15:46

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Gambetta

  • Travaux
  • Circulation interdite rue Gambetta dans sa partie comprise entre le n°2 et le n°6
  • Du 21 octobre 2025 au 23 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue Jean Wyrsch

  • Travaux de démontage d'une grue
  • Circulation interdite rue Jean Wyrsch dans sa partie comprise entre la rue Andrey et la rue Francis Clerc - déviation
  • Le 20 octobre 2025

Rue du Tunnel

  • travaux de remplacement du réseau GRDF
  • Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
  • Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025

Boulevard Winston Churchill

  • Travaux de nettoyage
  • Circulation interdite sous le passage inférieur rue de Vesoul - travaux de nuit - déviation
  • Du 13 octobre 2025 au 24 octobre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue Mandrillon

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
  • Circulation interdite rue Mandrillon dans sa partie comprise entre la rue des Andelys et la rue Léon Bourgeois -sauf riverains
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Léon Bourgeois

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
  • Circulation interdite rue Léon Bourgeois dans sa partie comprise entre la place Georges Rissler et la rue Ribot - déviation
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue de Dole

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation alternée par feux rue de Dole entre la bretelle de la foire et 50 mètres avant la rue de l'Oratoire
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 08 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Pierre Laplace

  • Travaux de réfection de chaussée
  • Circulation interdite rue Pierre Laplace sur le carrefour giratoire situé entre l'avenue de l'Observatoire et le chemin de Pirey -travaux de nuit - déviation
  • Du 21 octobre 2025 au 24 octobre 2025

Boulevard Winston Chruchill

  • Travaux
  • Circulation interdite Boulevard Winston Churchill entre la rue de l'Epitaphe  et la rue de la Grange du collège - travaux de nuit - déviation
  • Du 21 octobre 2025 au 24 octobre 2025

Boulevard Winston Churchill

  • Aménagement de voirie
  • Neutralisation voie de droite Boulevard Winston Churchill 50 mètres avant le feu au niveau de l'avenue des Montboucons
  • Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025

Avenue des Montboucons

  • Aménagement de voirie
  • Circulation interdite avenue des Montboucons dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire de la rue Savary et le Boulevard Churchill - déviation
  • Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025

Avenue de Montrapon

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite avenue de Montrapon dans sa partie comprise entre la rue Charles Viancin et Boulevard Churchill - déviation
  • Du 13 octobre 2025 au 15 octobre 2025

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel - déviation
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Urbain Leverrier

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
  • Du 06 octobre 2025 au 28 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Edison
  • Du 07 octobre au 21 novembre 2025

GRETTE-BUTTE

Avenue Georges Clémenceau

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite avenue Georges Clémenceau dans sa partie comprise entre la place Leclerc et la rue Vieille - déviation
  • Du 20 octobre 2025 au 20 octobre 2025

Rue Pierre Leroy

  • Travaux
  • Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l’Avenue Villarceau et la rue Labbe
  • Du 08 octobre au 24 octobre 2025

Manifestations

  • Cirque l’Enjoliveur du 19 octobre au 17 novembre 2025

chantier travaux

Publié le 17 octobre à 16h30 par Alexane
