Les chantiers de la semaine à Besançon (du 20 au 24 octobre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Rue Gambetta
- Travaux
- Circulation interdite rue Gambetta dans sa partie comprise entre le n°2 et le n°6
- Du 21 octobre 2025 au 23 octobre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Rue Jean Wyrsch
- Travaux de démontage d'une grue
- Circulation interdite rue Jean Wyrsch dans sa partie comprise entre la rue Andrey et la rue Francis Clerc - déviation
- Le 20 octobre 2025
Rue du Tunnel
- travaux de remplacement du réseau GRDF
- Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
- Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025
Boulevard Winston Churchill
- Travaux de nettoyage
- Circulation interdite sous le passage inférieur rue de Vesoul - travaux de nuit - déviation
- Du 13 octobre 2025 au 24 octobre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue Mandrillon
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
- Circulation interdite rue Mandrillon dans sa partie comprise entre la rue des Andelys et la rue Léon Bourgeois -sauf riverains
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Léon Bourgeois
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
- Circulation interdite rue Léon Bourgeois dans sa partie comprise entre la place Georges Rissler et la rue Ribot - déviation
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue de Dole
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation alternée par feux rue de Dole entre la bretelle de la foire et 50 mètres avant la rue de l'Oratoire
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 08 octobre 2025 au 21 novembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Pierre Laplace
- Travaux de réfection de chaussée
- Circulation interdite rue Pierre Laplace sur le carrefour giratoire situé entre l'avenue de l'Observatoire et le chemin de Pirey -travaux de nuit - déviation
- Du 21 octobre 2025 au 24 octobre 2025
Boulevard Winston Chruchill
- Travaux
- Circulation interdite Boulevard Winston Churchill entre la rue de l'Epitaphe et la rue de la Grange du collège - travaux de nuit - déviation
- Du 21 octobre 2025 au 24 octobre 2025
Boulevard Winston Churchill
- Aménagement de voirie
- Neutralisation voie de droite Boulevard Winston Churchill 50 mètres avant le feu au niveau de l'avenue des Montboucons
- Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025
Avenue des Montboucons
- Aménagement de voirie
- Circulation interdite avenue des Montboucons dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire de la rue Savary et le Boulevard Churchill - déviation
- Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025
Avenue de Montrapon
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite avenue de Montrapon dans sa partie comprise entre la rue Charles Viancin et Boulevard Churchill - déviation
- Du 13 octobre 2025 au 15 octobre 2025
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel - déviation
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
- Du 06 octobre 2025 au 28 novembre 2025
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Edison
- Du 07 octobre au 21 novembre 2025
GRETTE-BUTTE
Avenue Georges Clémenceau
- Travaux de grutage
- Circulation interdite avenue Georges Clémenceau dans sa partie comprise entre la place Leclerc et la rue Vieille - déviation
- Du 20 octobre 2025 au 20 octobre 2025
Rue Pierre Leroy
- Travaux
- Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l’Avenue Villarceau et la rue Labbe
- Du 08 octobre au 24 octobre 2025
Manifestations
- Cirque l’Enjoliveur du 19 octobre au 17 novembre 2025