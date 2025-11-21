Les chantiers de la semaine à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz

Travaux de réaménagement urbain

Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation

Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Proudhon

Travaux de réfection des pavés

Mise en impasse rue Proudhon au droit de la rue Bersot

Du 28 novembre 2025 au 4 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

Travaux d'aménagement de la rue

Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains

Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin Français

Travaux de réfection de voirie

Circulation interdite Chemin Français dans sa partie comprise entre la rue de Vesoul et la rue Eugène Savoye - sauf riverains - déviation

Le 26 novembre 2025

SAINT FERJEUX

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées

Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation

Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Boulevard Winston Churchill

Travaux de carottage sur chaussées

Voie neutralisée Boulevard Winston Churchill dans sa partie comprise entre l’avenue de l’Observatoire et le carrefour à sens giratoire dénommé CHARLOTTESVILLE dans le sens Belfort/Dole

Le 25 novembre 2025

Rue Robert Demangel

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation

Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Urbain Leverrier

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation

TILLEROYES

Rue Lavoisier

Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz

Circulation interdite rue Lavoisier dans sa partie comprise entre le carrefour à feux rue Berthelot, la rue Thomas Edison et Boulevard Kennedy dans ce sens – déviation

Le 27 novembre 2025

Boulevard John F. Kennedy

Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux pluviales

Circulation interdite sur la voie de droite boulevard John F. Kennedy dans sa partie comprise entre l’ouvrage d’art SNCF et la rue Lavoisier dans le sens Dole vers Belfort

Le 24 novembre 2025

Rue Thomas Edison