Vendredi 24 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 27 au 31 octobre 2025)

Publié le 24/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 24/10/2025 - 12:13

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Avenue de la 7ème Armée Américaine 

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation alternée par feux
  • Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025

Avenue du 8 mai 1945 

  • Travaux sur réseau d'éclairage public
  • Circulation interdite de 21h à 5h dans sa partie comprise entre la place Saint Jacques et la rue Girod de Chantrans dans ce sens -déviation

Rue de la Convention 

  • Travaux de dépose d'un parapluie sur échafaudage
  • Circulation interdite de 21h à 6h au droit du monument arc de triomphe gallo-romain - Circulation à double-sens -  déviation
  • Du 30 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Tunnel sous la Citadelle 

  • Travaux de nettoyage
  • Circulation interdite de 20h à 6h - déviation
  • Du 30 octobre 2025 au 31 octobre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Avenue Edouard Droz 

  • Travaux de réfection de chaussée
  • Circulation interdite de 20h à 5h dans sa partie comprise entre la place Payot et l'avenue Carnot - déviation
  • Du 27 octobre 2025 au 31 octobre 2025

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Chemin des Relançons 

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre le chemin des Planches et le chemin de Vieilley - déviation

SAINT-FERJEUX

Rue Mandrillon

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre la rue des Andelys et la rue Léon Bourgeois -sauf riverains
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Léon Bourgeois

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
  • Circulation interdite dans sa partie comprise entre la place Georges Risler et la rue Ribot - déviation
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue de Dole

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation alternée par feux entre la bretelle de la foire et 50 mètres avant la rue de l'Oratoire
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Bertrand 

  • Travaux sur réseau électrique
  • Circulation à double sens de part et d'autre du n°13b
  • Du 27 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Mallarmé 

  • Travaux sur réseaux humides
  • Circulation interdite entre le parking de la piscine et le n°18- déviation
  • Du 27 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite - déviation
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Urbain Leverrier

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite  - déviation
  • Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025

chantier travaux

Publié le 24 octobre à 12h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Vacances de la Toussaint : un renforcement des trains Mobigo pour faire face à l’affluence en Bourgogne Franche-Comté

À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.

automne mobigo region bourgogne franche-comte sncf ter train vacances de la toussaint voyage
Publié le 18 octobre à 17h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

La Région débloque 12 M€ pour empêcher “temporairement” la fermeture de la ligne des Hirondelles

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025. 

jerome durain ligne des hirondelles region bourgogne franche-comte SNCF réseau voie ferrée
Publié le 17 octobre à 10h57 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Transports

Voie ferrée : un train-usine pour les travaux de modernisation entre Besançon et Deluz

Les travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz dans le Doubs d’un montant de 20M€ se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Menés et financés par SNCF Réseau, ceux-ci sont réalisés à l'aide d'un train-usine, véritable usine roulante sur rails, qui permet de remplacer l'ensemble des éléments de la voie (rails, traverses et ballast). Une visite de ce chantier ferroviaire hors normes a été organisée dans la nuit du 13 octobre 2025 en présence de nombreux élus et institutionnels.

chantier SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 14 octobre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

RN57 : Fermeture temporaire des bretelles École-Valentin et Pirey de la rocade de Besançon

Les bretelles des échangeurs n°53 et 54 de la rocade de Besançon seront fermées dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée de la RN57 menés par la direction interdépartementale des routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État.

déviation échangeur fermeture rn57 rocade travaux
Publié le 9 octobre à 09h02 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 11.17
légère pluie
le 24/10 à 12h00
Vent
6.26 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
90 %
 