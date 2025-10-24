Les chantiers de la semaine à Besançon (du 27 au 31 octobre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Avenue de la 7ème Armée Américaine
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation alternée par feux
- Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025
Avenue du 8 mai 1945
- Travaux sur réseau d'éclairage public
- Circulation interdite de 21h à 5h dans sa partie comprise entre la place Saint Jacques et la rue Girod de Chantrans dans ce sens -déviation
Rue de la Convention
- Travaux de dépose d'un parapluie sur échafaudage
- Circulation interdite de 21h à 6h au droit du monument arc de triomphe gallo-romain - Circulation à double-sens - déviation
- Du 30 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Tunnel sous la Citadelle
- Travaux de nettoyage
- Circulation interdite de 20h à 6h - déviation
- Du 30 octobre 2025 au 31 octobre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Avenue Edouard Droz
- Travaux de réfection de chaussée
- Circulation interdite de 20h à 5h dans sa partie comprise entre la place Payot et l'avenue Carnot - déviation
- Du 27 octobre 2025 au 31 octobre 2025
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Chemin des Relançons
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le chemin des Planches et le chemin de Vieilley - déviation
SAINT-FERJEUX
Rue Mandrillon
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre la rue des Andelys et la rue Léon Bourgeois -sauf riverains
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Léon Bourgeois
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de gaz
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre la place Georges Risler et la rue Ribot - déviation
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue de Dole
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation alternée par feux entre la bretelle de la foire et 50 mètres avant la rue de l'Oratoire
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Bertrand
- Travaux sur réseau électrique
- Circulation à double sens de part et d'autre du n°13b
- Du 27 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Mallarmé
- Travaux sur réseaux humides
- Circulation interdite entre le parking de la piscine et le n°18- déviation
- Du 27 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite - déviation
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite - déviation
- Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025