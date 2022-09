Les chantiers de la semaine à Besançon (du 3 au 7 octobre 2022)

Circulation interdite avenue Maréchal Foch et rond-point de Tver entre l'avenue Edgar Faure et la rue de Belfort - mises en impasse de la rue de Belfort au droit du rond-point de Tver - Circulation interdite rue de Belfort entre la rue de l'Industrie et le rond-point de Tver chaque nuit de 21h00 à 6h00 - déviations