Lundi 1 Décembre 2025
Besançon
Etat-civil

Les décès à Besançon (du 1er au 5 décembre 2025)

Publié le 01/12/2025 - 14:39
Mis à jour le 01/12/2025 - 14:03

Communiqué du lundi 1er décembre 2025

  • André BOUILLER, veuf, 99 ans, en retraite
  • Stéphane FRÈRE, 62 ans
  • Alban DEMOLOMBE, 16 ans, lycéen

Publié le 1 décembre à 14h39 par Elodie Retrouvey
