Les décès à Besançon (du 1er au 5 décembre 2025)

Communiqué du lundi 1er décembre 2025
- André BOUILLER, veuf, 99 ans, en retraite
- Stéphane FRÈRE, 62 ans
- Alban DEMOLOMBE, 16 ans, lycéen
L’écrivain Claude Louis-Combet vient de nous quitter le 24 novembre 2025, mois des silhouettes comme le disait Ramos Sucre, autre grand prosateur et poète.
Raymond Reylé, maire de Chalezeule de 1995 à 2014, est décédé le 16 novembre 2025. Le maire actuel de la commune, Christian Magnin-Feysot, lui rend hommage dans une publication sur les réseaux sociaux.
+ Réactions • Jean-François Humbert, président de la région Franche-Comté de 1998 à 2004 et sénateur du Doubs de 1998 à 2014 est décédé à l'âge de 73 ans, a-t-on appris ce jeudi 20 novembre.
