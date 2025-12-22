Lundi 22 Décembre 2025
Besançon
Etat-civil

Les décès à Besançon (du 22 au 26 décembre 2025)

Publié le 22/12/2025 - 14:32
Mis à jour le 22/12/2025 - 14:09

Communiqué du lundi 22 décembre 2025

  • Julien BEAULIER, 67 ans, en retraite
  • Constant MAINIER, marié, 92 ans, en retraite
  • Jean MASURE, marié, 87 ans, en retraite
  • Jean PIZZUTO, marié, 86 ans, en retraite

Publié le 22 décembre à 14h32 par Alexane
