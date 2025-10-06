Lundi 6 Octobre 2025
Besançon
Etat-civil

Les décès à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Publié le 06/10/2025 - 14:11
Mis à jour le 06/10/2025 - 14:02

Communiqué du lundi 6 octobre 2025

  • Brigitte RUFFION-CUCHE veuve POURET, 64 ans, en retraite
  • Daniel BERTHOUD, marié, 67 ans, décolleteur en retraite
  • Hélène HOLTZ veuve PLANÇON, 103 ans, en retraite
  • Huguette DUBOIS veuve) MERCIER, 93 ans, en retraite

Publié le 6 octobre à 14h11 par Hélène L.
