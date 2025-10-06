Les décès à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Communiqué du lundi 6 octobre 2025
- Brigitte RUFFION-CUCHE veuve POURET, 64 ans, en retraite
- Daniel BERTHOUD, marié, 67 ans, décolleteur en retraite
- Hélène HOLTZ veuve PLANÇON, 103 ans, en retraite
- Huguette DUBOIS veuve) MERCIER, 93 ans, en retraite
Publié le 06/10/2025 - 14:11
Mis à jour le 06/10/2025 - 14:02
L'association Le Relais Méditerranéen Besançon, tient à rendre hommage à deux figures disparues qui ont marqué de leur empreinte son mouvement socioculturel.
