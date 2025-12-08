Lundi 8 Décembre 2025
Besançon
Etat-civil

Les décès à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Publié le 08/12/2025 - 14:11
Mis à jour le 08/12/2025 - 14:02

Communiqué du 8 décembre 2025

  • Elisabeth SCARINGI, 67 ans, en retraite
  • Ginette JACOULET veuve CARETTI, 94 ans, en retraite
  • Christian NICOLAS, veuf, 75 ans, en retraite
  • Frédéric THIÉBAUD, marié, 61 ans, professeur de l'université

décès

Publié le 8 décembre à 14h11 par Hélène L.
Etat-civil

