Les décès à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Communiqué du 8 décembre 2025
- Elisabeth SCARINGI, 67 ans, en retraite
- Ginette JACOULET veuve CARETTI, 94 ans, en retraite
- Christian NICOLAS, veuf, 75 ans, en retraite
- Frédéric THIÉBAUD, marié, 61 ans, professeur de l'université
Publié le 08/12/2025 - 14:11
Mis à jour le 08/12/2025 - 14:02
L’écrivain Claude Louis-Combet vient de nous quitter le 24 novembre 2025, mois des silhouettes comme le disait Ramos Sucre, autre grand prosateur et poète.
Raymond Reylé, maire de Chalezeule de 1995 à 2014, est décédé le 16 novembre 2025. Le maire actuel de la commune, Christian Magnin-Feysot, lui rend hommage dans une publication sur les réseaux sociaux.
+ Réactions • Jean-François Humbert, président de la région Franche-Comté de 1998 à 2004 et sénateur du Doubs de 1998 à 2014 est décédé à l'âge de 73 ans, a-t-on appris ce jeudi 20 novembre.
