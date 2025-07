Les Eurockéennes de Belfort : Les 5 astuces pour affronter la canicule en festival

Avec son édition 2025, le festival « Les Eurockéennes » revient avec une programmation qui va faire trembler le sol de Belfort : Rap, rock, électro et techno, il y en aura pour tous. Mais les fortes chaleurs sont également de la partie. Il faudra se préparer à quatre jours de canicule avec de hautes températures, pouvant aussi accueillir de la pluie et des orages.

À ce jour, Météo France prévoit un jeudi chaud avec les thermomètres pouvant monter à 28 degrés, couplé à un fort risque d’orage.

Vendredi et samedi seront les journées les plus ensoleillées avec des chaleurs entre 27 et 30 degrés en après-midi.

Dimanche, malgré des températures plutôt supportables aux alentours des 20 degrés, c’est la pluie qui sera l’invité du festival.

Voici donc nos astuces pour gérer au mieux cette canicule

Comment s’habiller :

Un bon accoutrement est le meilleur allié d’un festivalier. Lors de ces grands événements, il ne faut pas privilégier le style au détriment du confort (même si ce n’est pas facile !).

Il faut essayer au maximum d’éviter le noir qui retient la chaleur. Des couleurs vives ou du blanc sont à prioriser. T-shirt, crop-top ou encore débardeur seront de bons compagnons. Des vêtements de préférence aérés et en coton.

Mais attention, le soir, les températures peuvent chuter. Et lorsque la fureur et l’oppression d’une foule se voient remplacées par le vent et la fraîcheur de la fin de soirée, une petite veste n’est jamais de trop.

La pluie sera certainement au rendez-vous le dimanche, un K-way dans un sac ou autour de la taille pourrait sauver pas mal de fêtards.

Les boissons :

La bière n’hydrate pas, au contraire ! Et il en va de même pour les sodas et les jus de fruits. L’eau est, et restera, le numéro un du billboard lorsqu’il s’agit de s’hydrater.

Une astuce assez pratique est de ramener des contenants vides (pas en verre) et de les remplir dans les fontaines à eau mises à disposition sur le site du festival. L’attente peut être longue, mais le jeu en vaudra largement la chandelle.

Cela évitera d’en acheter sur place et de jeter ces bouteilles une fois terminées (+1 point d’éco-citoyenneté)

A ne pas oublier :

Évidemment, la crème solaire est fortement conseillée par les dermatologues lors d’une exposition au soleil. Il faut penser à prendre un chapeau ou une casquette. Le port de lunettes de soleil est également conseillé par les professionnels de santé.

Pour les aventuriers qui resteront dormir sur le camping, humidifier l’intérieur de sa tente et déposer une serviette humide dessus permet de garder la fraîcheur dans la tente.

Écouter son corps :

Les concerts, c’est bien, mais les vivre dans une ambulance, ça fait tout de suite moins rêver.

Il ne faut surtout pas forcer au moindre signe de faiblesse. Manquer une musique ne gâchera pas les souvenirs du festival tout entier. Prendre un temps à l’écart pour boire de l’eau, trouver un coin d’ombre et s’y poser 5 minutes, peuvent être suffisant pour se requinquer et repartir de plus belle.

Attention cependant, les vertiges, les nausées, les confusions ou encore une peau excessivement rouge sont des signes d’un coup de chaleur.

Les bons réflexes :

Malgré toutes les précautions, un incident peut toujours arriver.

Parmi les accidents fréquents dû à la chaleur, on retrouve les malaises et les insolations.

Dans tous les cas, il faut impérativement se rendre dans les postes de soins ou appeler des secouristes.

Si un festivalier est victime d’un malaise et est encore conscient, il est recommandé de l’asseoir les jambes étendues. Desserrer les vêtements pour faciliter la respiration est également un bon réflexe à avoir. Il faut rester en contact permanent avec la victime et surtout avec les secouristes le temps de leur arrivée.

Dans le cas d’une personne inconsciente, il est conseillé la placer en position latérale de sécurité (PLS) et d’attendre les secours.