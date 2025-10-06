Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Publié le 06/10/2025 - 08:37
Mis à jour le 06/10/2025 - 08:30

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 6 au venredi 10 octobre 2025.

Image d'illustration © Alexane Alfaro
Image d'illustration © Alexane Alfaro

Lundi 6 octobre

  • Laitue au vinaigre de Xérès
  • Légumes à couscous et semoule complète aux raisins
  • Vesontio
  • Fruit frais de saison

Mardi 7 octobre

  • Hamburger de boeuf
  • Chips
  • Fruit frais de saison

Jeudi 9 octobre

  • Coupelle de thon à tartiner
  • Coquillettes et sauce tomate
  • Croc lait
  • Fruit frais de saison

Vendredi 10 octobre

  • Carottes râpées et fenouil, truite fumée et pignons de pain
  • Sauté de poulet frais au comté et purée de céleri frais au sapin
  • Gâteau au chocolat Klaus éclat de caramel

cantine école menus

Publié le 6 octobre à 08h37 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Besançon
Culture Education

La nuit des étudiants du monde revient à la Rodia

Véritable temps fort de la rentrée, la nuit des étudiants du monde vise à accueillir lors d'une soirée festive les étudiants internationaux fraîchement arrivés dans la capitale comtoise. Organisé pour la 11e année par l'association des étudiants internationaux ESN Besançon avec ses partenaires, l’événement se tiendra à la Rodia de Besançon le samedi 11 octobre 2025. 

ESN Besançon étudiants La Rodia nuit des étudiants
Publié le 3 octobre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

L’équipe régional des métiers Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Le samedi 20 septembre 2025, au CREPS de Dijon, a eu lieu la présentation de l’équipe régionale des métiers Bourgogne-Franche-Comté sélectionnée pour la 48e édition des finales nationales, en présence de Frédéric Poncet, conseiller régional délégué en charge de l’orientation.

jeunes talents region bourgogne franche-comte worldskills
Publié le 24 septembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Education Société

Classement de l’université Stanford : 12 enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a annoncé que douze de ses enseignants-chercheurs figurent dans le classement 2025 des 2 % des scientifiques les plus cités au monde, publié par l’Université de Stanford. Selon l’établissement, plus de 11 % des enseignants-chercheurs de l’UTBM figurent dans ce classement 2025.

université de stanford université de technologie de Belfort Montbéliard utbm
Publié le 25 septembre à 10h40 par Alexane
Besançon
Education Société

Besançon déploie un accueil renforcé pour ses 25.000 étudiants à la rentrée 2025

Élue deuxième meilleure ville étudiante de France en 2025 comme le rappelle la Ville de Besançon, un dispositif inédit pour est mis en place dès cette rentrée pour accompagner les 25.000 étudiants qui ont choisi la capitale comtoise pour leurs études. Ce jeudi 11 septembre est la journée Bienvenue aux étudiants avec une programmation culturelle dans plusieurs bisontins.

étudiant rentrée 2025 universite université de franche-comté ville étudiante
Publié le 11 septembre à 17h30 par Alexane
Besançon
Education Social

“Bloquons tout !” : les AED du lycée Pergaud en grève, un internat fermé

Les assistants d’éducation (AED) du lycée Pergaud ont répondu à l’appel national à la grève et à la mobilisation du mercredi 10 septembre. Dans un communiqué de l’intersyndicale CGT Éducation, Snes-FSU et Sud Éducation, ils expliquent agir ”afin de dénoncer la casse sociale et le budget du gouvernement”.

10 septembre grève lycée pergaud manifestation
Publié le 10 septembre à 12h00 par Alexane
DOUBS (25)
Education Société

Autisme et parcours scolaire : un père de famille veut éveiller les consciences dans le Doubs

Julien Lopez, père de deux enfants atteints d’autisme, prend la parole ce mois de septembre 2025 pour alerter l’opinion publique sur la prise en charge des enfants atteints de ce handicap en France. Il appelle l’Etat, et notamment l’ARS, agence régionale de la Santé, à agir pour ouvrir plus de places en IME, instituts médico-éducatifs.

ars bourgogne franche-comté autisme école ime ULIS
Publié le 8 septembre à 12h00 par Hélène L.

La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Le restaurant Le Parc à Besançon change de mains : quel sera le concept ?
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Franche Comté Débarras", un magasin de 300m2 spécialisé dans la brocante et le bric-à-brac à Vaire

Sondage

 8.94
nuageux
le 06/10 à 09h00
Vent
1.28 m/s
Pression
1028 hPa
Humidité
91 %
 