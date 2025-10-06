Les menus des cantines à Besançon (du 6 au 10 octobre 2025)

Lundi 6 octobre
- Laitue au vinaigre de Xérès
- Légumes à couscous et semoule complète aux raisins
- Vesontio
- Fruit frais de saison
Mardi 7 octobre
- Hamburger de boeuf
- Chips
- Fruit frais de saison
Jeudi 9 octobre
- Coupelle de thon à tartiner
- Coquillettes et sauce tomate
- Croc lait
- Fruit frais de saison
Vendredi 10 octobre
- Carottes râpées et fenouil, truite fumée et pignons de pain
- Sauté de poulet frais au comté et purée de céleri frais au sapin
- Gâteau au chocolat Klaus éclat de caramel