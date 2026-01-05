Lundi 5 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 5 au 9 janvier 2026)

Publié le 05/01/2026 - 10:38
Mis à jour le 05/01/2026 - 09:37

Communiqué du lundi 5 janvier 2026

  • Aaron et Emilio, fils de Jordane BRAS LADEIRA, préparateur commandes et de Anaïs FONTELLINI, opticienne.
  • Alexandre, fils de Nicolas MOREL, avocat et de Coraline CATALA, secrétaire médicale.
  • Eliana, fille de Jordan MARAUD, chauffeur routier et de Justine TOURET, agent logistique.
  • Joude, fille de El Mehdi EL OUAI, ingénieur innovation amélioration et de Yasmine SAMID, ingénieur qualité environnement.
  • Zayneb, fille de Marwen KHEDHER, opérateur et de Rawia KHIARI, chef d'équipe.

naissances

Publié le 5 janvier à 10h38 par Elodie Retrouvey
Etat-civil

