Les naissances à Besançon (du 5 au 9 janvier 2026)

Communiqué du lundi 5 janvier 2026
- Aaron et Emilio, fils de Jordane BRAS LADEIRA, préparateur commandes et de Anaïs FONTELLINI, opticienne.
- Alexandre, fils de Nicolas MOREL, avocat et de Coraline CATALA, secrétaire médicale.
- Eliana, fille de Jordan MARAUD, chauffeur routier et de Justine TOURET, agent logistique.
- Joude, fille de El Mehdi EL OUAI, ingénieur innovation amélioration et de Yasmine SAMID, ingénieur qualité environnement.
- Zayneb, fille de Marwen KHEDHER, opérateur et de Rawia KHIARI, chef d'équipe.