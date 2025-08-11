Les travaux sur les routes du Doubs (du 11 au 14 août 2025)

Voici le détail des travaux :
Publié le 11/08/2025 - 11:00
Mis à jour le 11/08/2025 - 09:50
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 11 au jeudi 14 août 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
Le weekend du 9 et 10 août 2025 s’annonce chargé sur les routes françaises, avec un trafic intense tant pour les vacanciers en départ que pour ceux qui rentrent chez eux. Bison Futé alerte sur des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble du territoire, du vendredi au dimanche, avec un pic d’affluence attendu le samedi, jour classé orange au niveau national dans les deux sens.
Ce samedi 2 août 2025, suite à une accident impliquant une voiture vers 19h00, des dégâts importants dans le tunnel situé sur la RN57, soit la voie des Mercureaux, devaient être réparés. La circulation a temporairement été interdite dans le sens montant. Depuis 17h00, les véhicules peuvent de nouveau y circuler.
Avant de partir en vacances et de faire le plein d’essence, trouver les stations-services proposant des carburants moins cher est un moyen de faire des économies. Voici le top 3 des stations du Grand Besançon où le sans-plomb 95, le sans-plomb 98 et le gazole sont moins chers.
Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.
Ce premier week-end d'août 2025 marque un traditionnel chassé-croisé entre les "juillettistes" et les "aoûtiens". Bison Futé annonce des conditions de circulation particulièrement tendues, en particulier samedi 2 août, en recommandant dans la mesure du possible de reporter les déplacements prévus.
Les constructeurs automobiles vont devoir proposer des "solutions de mobilité" à leurs clients immobilisés plus de quinze jours par des airbags dangereux de marque Takata, comme le prêt d’un véhicule de remplacement, a indiqué, mardi 29 juillet 2025, le ministère des Transports.
Le Département de la Haute-Saône a annoncé la rénovation complète de l’ouvrage de franchissement du ruisseau du Vay de Brest, situé sur la RD 64 à Saint-Sauveur. Ces travaux essentiels à la sécurité routière entraîneront une interruption totale de la circulation du lundi 18 au samedi 30 août 2025.
Chaque semaine, la Ville de Besançon reçoit plusieurs courriers de riverains inquiets de la vitesse dans leur rue. Le réflexe est souvent le même : demander l’installation de ralentisseurs. Mais si ces aménagements ont un effet apaisant, ils ne sont ni systématiquement possibles, ni toujours efficaces.
Une douzaine de trains affichaient un lourd retard à l'arrivée en Gare de Lyon vendredi 25 juillet 2025 suite à un incident électrique en Bourgogne.
