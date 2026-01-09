Les travaux sur les routes du Doubs (du 12 au 16 janvier 2026)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026 sur les routes du département du Doubs.
La direction interdépartementale des Routes Est (Dir Est) a annoncé la fermetutre de la voie des Mercureaux dans les deux sens de circualtion durant la nuit du 14 janvier 2026.
L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.
Le retour de la neige ce jeudi 8 janvier 2026 rend une nouvelle fois les conditions de circulation délicates dans les trois secteurs du département du Doubs. Le traitement des chaussées est en cours par les équipes du Département selon les informations communiquées par Inforoute 25 ce matin.
Les conditions de circulation sont encore délicates ce mardi 6 janvier 2026 dans les trois secteurs du département du Doubs. La présence de verglas et de résidus neigeux sont encore signalés ce matin sur plusieurs chaussées d'après les informations communiquées par Inforoute25 ce matin.
Pour cette journée de reprise, les conditions de circulation sont encore délicates ce lundi 5 janvier 2026 dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid et de la présnece de résidus neigeux sur de nombreuses chaussées selon les informations communiquées par Inforoute25 ce matin.
Des caméras frontales embarquées vont pouvoir équiper les lignes de tramway et tram-trains en France à titre expérimental jusqu'au 28 juin 2028, a-t-on appris dans un communiqué du ministère des Transports le 2 décembre.
Un arrêté publié au Journal officiel du 2 décembre 2025 fait évoluer les règles applicables aux plaques d’immatriculation provisoires. Depuis le 1er janvier 2026, les véhicules circulant sous immatriculation provisoire WW ou W garage devront être équipés d’un nouveau modèle de plaque, identifiable notamment par sa couleur rose.
Une "alternative souveraine" à Google Street View : le département de la Côte d'Or a mis en place sa propre numérisation panoramique du réseau routier, baptisée "Côte-d'Or Street", une "première en France".
Depuis le 29 décembre 2025, les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h seront désormais considérés comme un délit pénal, avec des sanctions renforcées, dont une possible peine de prison et une inscription au casier judiciaire. Pensez-vous que ce durcissement des sanctions permettra de réduire les grands excès de vitesse ? C'est notre sondage de la semaine.
À partir de lundi 29 décembre 2025, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée changent de statut juridique. En application de la loi du 9 juillet, ces infractions ne relèveront plus du régime contraventionnel mais seront désormais qualifiées de délit.
Les conditions de circulation sont rendues délicates ce lundi 29 décembre matin dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid, du givre et de phénomènes localisés de brouillard givrant, selon les informations communiquées par Inforoute25 à 6 heures.
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
