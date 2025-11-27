Les travaux sur les routes du Doubs (du 1er au 5 décembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Publié le 27/11/2025 - 14:14
Mis à jour le 27/11/2025 - 14:17
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Grand Besançon Métropole poursuit la modernisation de sa flotte de transports en commun avec une nouvelle phase d’expérimentation de véhicules électriques, a-t-on appris mardi 25 novembre 2025. L’objectif : accélérer la transition énergétique du réseau Ginko tout en évaluant les performances de différents modèles avant de futurs investissements.
La maire de Besançon a annoncé, dans un communiqué daté du 24 novembre 2025, une extension du périmètre dans lequel la circulation des engins de déplacement personnels motorisés tels que les trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards et monoroues, est temporairement interdite.
Selon les informations du Département du Doubs ce vendredi 21 novembre 2025, les conditions de circulation sont délicates sur plusieurs secteurs avec des chaussées enneigées et parfois verglacées. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.
Du 20 au 22 novembre, de fortes perturbations météorologiques touchent une large partie du pays. Une vigilance jaune "neige et verglas" est en cours sur de nombreuses régions (Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, des départements du Grand Est, Ain…), indique APRR dans un communiqué publié le 20 novembre 2025. Les équipes de l’opérateur autoroutier se disent "pleinement mobilisées depuis jeudi matin pour fluidifier et sécuriser la circulation sur les axes touchés par les intempéries".
Selon les informations du Département du Doubs ce jeudi 20 novembre 2025, de la neige perturbe les conditions de circulation dans certains secteurs dont Ornans et le Haut-Doubs. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.
Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".
Aucun tramway ne circule à Besançon ce mardi 18 novembre 2025 depuis 6h en raison des conditions météorologiques est-il précisé sur le site internet Ginko. La circulation totale des lignes T1 et T2 est "temporairement interrompue".
La direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, procédera à la fermeture de l’échangeur n°52 de Valentin Z.I le mercredi 19 novembre 2025 sur la RN57.
