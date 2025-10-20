Lundi 20 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 20 au 24 octobre 2025)

Publié le 20/10/2025 - 10:50
Mis à jour le 20/10/2025 - 10:42

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025 sur les routes du département du Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Voici le détail des travaux :

©

©

©
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr

doubs routes travaux

Publié le 20 octobre à 10h50 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Vacances de la Toussaint : un renforcement des trains Mobigo pour faire face à l’affluence en Bourgogne Franche-Comté

À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.

automne mobigo region bourgogne franche-comte sncf ter train vacances de la toussaint voyage
Publié le 18 octobre à 17h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Transports

La Région débloque 12 M€ pour empêcher “temporairement” la fermeture de la ligne des Hirondelles

Dans un communiqué du 15 octobre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé avoir voté à l’unanimité un soutien d’urgence de plus de 15M€ pour les « petites lignes » du réseau ferré régional. Parmi celles-ci, la ligne des Hirondelles, menacée de fermeture par SNCF Réseau, bénéficiera d’un financement à hauteur de 12,2 millions d’euros pour mener des travaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation de la ligne au-delà de décembre 2025. 

jerome durain ligne des hirondelles region bourgogne franche-comte SNCF réseau voie ferrée
Publié le 17 octobre à 10h57 par Elodie Retrouvey
Grand Besançon Métropole
Transports

Voie ferrée : un train-usine pour les travaux de modernisation entre Besançon et Deluz

Les travaux de modernisation de la voie entre Besançon et Deluz dans le Doubs d’un montant de 20M€ se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Menés et financés par SNCF Réseau, ceux-ci sont réalisés à l'aide d'un train-usine, véritable usine roulante sur rails, qui permet de remplacer l'ensemble des éléments de la voie (rails, traverses et ballast). Une visite de ce chantier ferroviaire hors normes a été organisée dans la nuit du 13 octobre 2025 en présence de nombreux élus et institutionnels.

chantier SNCF réseau train travaux voie ferrée
Publié le 14 octobre à 17h41 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

RN57 : Fermeture temporaire des bretelles École-Valentin et Pirey de la rocade de Besançon

Les bretelles des échangeurs n°53 et 54 de la rocade de Besançon seront fermées dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée de la RN57 menés par la direction interdépartementale des routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État.

déviation échangeur fermeture rn57 rocade travaux
Publié le 9 octobre à 09h02 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 12.97
pluie modérée
le 20/10 à 09h00
Vent
3.3 m/s
Pression
1006 hPa
Humidité
96 %
 