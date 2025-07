Les travaux sur les routes du Doubs (du 28 juillet au 1er août 2025)

Depuis le 13 février 2025, il était déjà possible de présenter l’application France identité à bord d’un TGV Inoui ou d’un train Intercités lors du contrôle de titre de transport afin de prouver à la fois son identité et son droit à voyager. Depuis le 11 juillet 2025, le procédé est étendu à tous les voyageurs OUIGO grande vitesse et train classique.