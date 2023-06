L'INSEE lance une nouvelle enquête sur l'histoire de vie et le patrimoine

L'INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) lance une nouvelle enquête sur "l'Histoire de vie et le Patrimoine" des français. D'ici la fin 2023, environ 300 foyers seront interrogés en Franche-Comté...

Ce lundi 12 juin, l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté a annoncé le lancement d'une nouvelle enquête qui devrait se terminer le 16 décembre 2023.

Basée sur l'Histoire de vie et le Patrimoine (HVP), elle interrogera 17 000 ménages en France sur des sujets souvent tabous comme les biens immobiliers, financiers et professionnels mais également l'endettement, les héritages et les donations...

Cette année, environ 300 foyers franc-comtois devraient être interrogés pour l'enquête.

Pourquoi cette enquête ?

S'inscrivant dans le cadre européen, cette enquête lancée régulièrement par l'Institut permet de comprendre comment se constitue et se transmet le patrimoine en France. Elle donne également une idée de la répartition du patrimoine et des inégalités qui en découlent.

Les dernières enquêtes HVP

Selon la dernière enquête HVP de l'INSEE lancée en 2020-2021, 61% des ménages en France possédaient un patrimoine immobilier en 2021.

Autre donnée intéressante, la répartition du patrimoine dans la population française en 2021, était très inégale. En effet, les 50% des ménages les mieux dotés possédaient 92% du montant total de patrimoine.

Reste à savoir si ces tendances se confirmera en 2023...