Besançon
Culture Société

Livres dans la boucle : Jacques Expert annule sa venue après la déprogrammation de Raphaël Enthoven

Publié le 07/09/2025 - 18:23
Dans une publication sur X (ex-Twitter) du 5 septembre 2025, l’écrivain Jacques Expert affirme qu’il annule sa venue au salon Livres dans la boucle à Besançon. Une décision faisant suite à la déprogrammation de Raphaël Enthoven décidée par Grand Besançon Métropole.

Jacques Expert © DR
Jacques Expert © DR

"L'exclusion de Raphaël Enthoven est une atteinte à la liberté d’opinion", écrit-il sur le réseau social. "Je m’en excuse auprès de ceux qui comptaient me rencontrer, auprès des libraires qui ont préparé ma venue."

L'agglomération de Besançon a annulé la participation du philosophe au festival littéraire prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza.

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, "rien dans mes propos ne justifie la censure"

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

L'écrivain Raphaël Enthoven déprogrammé de Livres dans la Boucle pour des propos sur Gaza

L'agglomération de Besançon, dirigée par la gauche, a annulé la participation du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza, a-t-elle indiqué jeudi 4 septembre 2025.

