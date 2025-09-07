Livres dans la boucle : Jacques Expert annule sa venue après la déprogrammation de Raphaël Enthoven

"L'exclusion de Raphaël Enthoven est une atteinte à la liberté d’opinion", écrit-il sur le réseau social. "Je m’en excuse auprès de ceux qui comptaient me rencontrer, auprès des libraires qui ont préparé ma venue."
L'agglomération de Besançon a annulé la participation du philosophe au festival littéraire prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza.
Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, "rien dans mes propos ne justifie la censure"
+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.
L'écrivain Raphaël Enthoven déprogrammé de Livres dans la Boucle pour des propos sur Gaza
L'agglomération de Besançon, dirigée par la gauche, a annulé la participation du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza, a-t-elle indiqué jeudi 4 septembre 2025.