Livres dans la boucle : Jacques Expert annule sa venue après la déprogrammation de Raphaël Enthoven

Dans une publication sur X (ex-Twitter) du 5 septembre 2025, l’écrivain Jacques Expert affirme qu’il annule sa venue au salon Livres dans la boucle à Besançon. Une décision faisant suite à la déprogrammation de Raphaël Enthoven décidée par Grand Besançon Métropole.

"L'exclusion de Raphaël Enthoven est une atteinte à la liberté d’opinion", écrit-il sur le réseau social. "Je m’en excuse auprès de ceux qui comptaient me rencontrer, auprès des libraires qui ont préparé ma venue."

L'agglomération de Besançon a annulé la participation du philosophe au festival littéraire prévu du 19 au 21 septembre, en raison de propos de l'auteur sur la situation à Gaza.