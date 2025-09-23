Mardi 23 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Economie

Logement : huit communes du Doubs reclassées en zone B1

Publié le 23/09/2025 - 10:01
Mis à jour le 23/09/2025 - 09:24

Par un arrêté ministériel daté du 5 septembre 2025, publié au Journal officiel le lendemain, huit communes du Doubs ont été reclassées en zone B1 dans le cadre du zonage ABC du logement. Ce reclassement concerne Dommartin, Doubs, Les Fins, Gilley, Grand’Combe-Châteleu, Houtaud, Montlebon et Mouthe.

Archives © Alexane Alfaro
Archives © Alexane Alfaro

Jusqu’à présent classées en zone B2 ou C, ces communes rejoignent désormais les 16 autres du département déjà inscrites en zone B1. "Au total, ce sont désormais 24 communes du Doubs qui sont classées en zone B1", indique le communiqué de la préfecture.

Le zonage ABC définit le niveau de tension entre l’offre et la demande de logements. Il comprend cinq catégories (A, Abis, B1, B2 et C) et conditionne plusieurs dispositifs économiques pour la production de logements.

Selon la préfecture, le passage en zone B1 présente plusieurs effets concrets :

  • "diversifier la production de logements avec la création de logements locatifs intermédiaires destinés aux ménages qui ne peuvent pas accéder au logement social en raison de revenus trop élevés mais qui ne peuvent pas se loger dans le parc à loyer libre, trop cher pour eux" ;
  • "rendre plus attractifs les dispositifs d’accession sociale à la propriété en élargissant les catégories de ménages pouvant en bénéficier" ;
  • "faciliter l’équilibre économique des opérations de logements locatifs sociaux".

Dans son communiqué, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, "invite l’ensemble des acteurs du logement sur le territoire à saisir les opportunités offertes par ce reclassement pour développer et diversifier l’offre de logements au bénéfice des personnes habitant ou travaillant dans le Doubs."

immobilier logement préfecture préfet du doubs rémi bastille

Publié le 23 septembre à 10h01 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Quoi de 9 ? •  Située au 81 rue de Vesoul à Besançon, la boutique DELSEY PARIS vous ouvre ses portes dans un espace entièrement consacré à l’univers du bagage, de la mobilité urbaine et de la maroquinerie. Un lieu où fonctionnalité, style et innovation se rencontrent.

bagagerie bagages delsey maroquinerie quoi de 9 sac d'école
Publié le 22 septembre à 07h00 par Macommune.info
France
Economie

EP Climbing célèbre 40 ans d’innovation et compte bien rester leader mondial de l’escalade

Née au début des années 1980 sous l’impulsion de l’ingénieur et grimpeur François Savigny, l’entreprise Entre-Prises, aujourd’hui EP Climbing faisant partie du groupe franc-comtois Abéo, a marqué l’histoire de l’escalade en inventant la première prise amovible. Cette innovation brevetée a ouvert la voie à l’industrialisation de la pratique indoor.

Abéo anniversaire escalade
Publié le 19 septembre à 10h03 par Alexane
Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

crédit agricole franche-Comté fondation crédit agricole
Publié le 19 septembre à 09h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

La Bourgogne-Franche-Comté, région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, 295.000 ménages de la région doivent consacrer plus de 9,2 % de leur revenu disponible pour maintenir un confort thermique standard dans leur logement. Cela représente 24 % des ménages, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 17,4 %. ”La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique liée au logement”, souligne le rapport de l’Insee BFC.

argent chauffage énergie étude Insee rénovation energetique vulnérabilité énergétique
Publié le 19 septembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin
Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane

Avec le "bus Mes Tips Santé", la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

Respirer pour s’ancrer : trois conseils essentiels à appliquer
Offre d'emploi

Abdessamad El Montassir explore la mémoire du désert au Frac Franche-Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

150 exposants au week-end gourmand du Chat Perché
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Fonds d’artichauts gratinés au Mont d’Or

Sondage

 8.77
forte pluie
le 23/09 à 09h00
Vent
1.7 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
93 %
 