L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6? édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

Sept formats de course sont proposés cette année, dont l’épreuve reine, l’UTMJ, longue de 175 km et 7 000 m de dénivelé positif, qui reliera Lancrans (Ain) à Métabief (Doubs). La Franco-Suisse (105 km), la Renarde (75 km), la CMM (40 km), la Lynx (20 km) et la Chamois (10 km) complètent le programme, auquel s’ajoute l’UTMJ Kids avec cinq formats adaptés aux enfants de 5 à 14 ans.

Certaines épreuves affichent complet : la Chamois (10 km), la Lynx (20 km), la CMM (40 km) et la Renarde (75 km), tandis que la Franco-Suisse atteint 98 % de remplissage. L’UTMJ (175 km) affiche de son côté 98 % en individuel et 89 % par équipe. Plusieurs coureurs Elite sont attendus sur les différentes distances.

Le programme sportif

Vendredi 3 octobre : départ de l’UTMJ à 12 h à Lancrans.

Samedi 4 octobre : départ de la Franco-Suisse (105 km) à 5 h aux Rousses, de la Renarde (75 km) à 8 h, et de la Chamois (10 km) à 11 h aux Granges Raguin. Dans l’après-midi, place aux épreuves UTMJ Kids à Métabief.

Dimanche 5 octobre : départ de la CMM (40 km) à 8 h à Chapelle-des-Bois, et de la Lynx (20 km) à 10 h à Mouthe.

Les arrivées sont prévues à Métabief, point central de l’événement.

Une fête populaire autour du trail

Au-delà de la compétition, les organisateurs annoncent ”une grande fête populaire”. Un chapiteau proposera restauration et bar, tandis que de nombreuses animations sont prévues :

déambulations musicales avec Batuca Baou,

spectacle de magie et mentalisme (Epsilone),

parade nocturne scintillante (Cosmic Show),

concert du groupe Génération.

Un plateau TV retransmettra en direct les arrivées avec des interviews de sportifs et d’acteurs locaux, parmi lesquels Marc Faivre (chef étoilé), Lionel Petite (fromagerie Marcel Petite), Stéphane Marguet (distillerie Marguet Champreux) et Bruno Mangin (brasserie Rouget de Lisle).

Les visiteurs pourront aussi découvrir un espace d’exposition de 500 m² avec des marques outdoor et des produits locaux. Au programme : dégustations de Comté Marcel Petite, de saucisses de Morteau et Montbéliard, de bières artisanales, ainsi que des animations interactives (démonstrations de biathlon, tests de podologie, vidéoboost 360).

Une mobilisation régionale

Avec plus de 1 000 bénévoles mobilisés et une fréquentation en hausse constante – 5 862 participants adultes en 2024 contre 3 400 en 2023 – l’UTMJ confirme son ancrage dans le calendrier sportif et touristique.

Les organisateurs soulignent que ”tout un territoire se mobilise, grâce à une organisation rodée et à des bénévoles fiers de contribuer à l’accueil des coureurs, familles et visiteurs”. Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes affichent complet.

L’UTMJ en chiffres (2025) :