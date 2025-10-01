Mercredi 1 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6? édition, "une grande fête" s'annonce

Publié le 01/10/2025 - 09:55
Mis à jour le 01/10/2025 - 09:58

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

© UTMJ
© UTMJ

Sept formats de course sont proposés cette année, dont l’épreuve reine, l’UTMJ, longue de 175 km et 7 000 m de dénivelé positif, qui reliera Lancrans (Ain) à Métabief (Doubs). La Franco-Suisse (105 km), la Renarde (75 km), la CMM (40 km), la Lynx (20 km) et la Chamois (10 km) complètent le programme, auquel s’ajoute l’UTMJ Kids avec cinq formats adaptés aux enfants de 5 à 14 ans.

Certaines épreuves affichent complet : la Chamois (10 km), la Lynx (20 km), la CMM (40 km) et la Renarde (75 km), tandis que la Franco-Suisse atteint 98 % de remplissage. L’UTMJ (175 km) affiche de son côté 98 % en individuel et 89 % par équipe. Plusieurs coureurs Elite sont attendus sur les différentes distances.

Le programme sportif

  • Vendredi 3 octobre : départ de l’UTMJ à 12 h à Lancrans.
  • Samedi 4 octobre : départ de la Franco-Suisse (105 km) à 5 h aux Rousses, de la Renarde (75 km) à 8 h, et de la Chamois (10 km) à 11 h aux Granges Raguin. Dans l’après-midi, place aux épreuves UTMJ Kids à Métabief.
  • Dimanche 5 octobre : départ de la CMM (40 km) à 8 h à Chapelle-des-Bois, et de la Lynx (20 km) à 10 h à Mouthe.

Les arrivées sont prévues à Métabief, point central de l’événement.

Une fête populaire autour du trail

Au-delà de la compétition, les organisateurs annoncent ”une grande fête populaire”. Un chapiteau proposera restauration et bar, tandis que de nombreuses animations sont prévues :

  • déambulations musicales avec Batuca Baou,
  • spectacle de magie et mentalisme (Epsilone),
  • parade nocturne scintillante (Cosmic Show),
  • concert du groupe Génération.

Un plateau TV retransmettra en direct les arrivées avec des interviews de sportifs et d’acteurs locaux, parmi lesquels Marc Faivre (chef étoilé), Lionel Petite (fromagerie Marcel Petite), Stéphane Marguet (distillerie Marguet Champreux) et Bruno Mangin (brasserie Rouget de Lisle).

Les visiteurs pourront aussi découvrir un espace d’exposition de 500 m² avec des marques outdoor et des produits locaux. Au programme : dégustations de Comté Marcel Petite, de saucisses de Morteau et Montbéliard, de bières artisanales, ainsi que des animations interactives (démonstrations de biathlon, tests de podologie, vidéoboost 360).

Une mobilisation régionale

Avec plus de 1 000 bénévoles mobilisés et une fréquentation en hausse constante – 5 862 participants adultes en 2024 contre 3 400 en 2023 – l’UTMJ confirme son ancrage dans le calendrier sportif et touristique.

Les organisateurs soulignent que ”tout un territoire se mobilise, grâce à une organisation rodée et à des bénévoles fiers de contribuer à l’accueil des coureurs, familles et visiteurs”. Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes affichent complet.

L’UTMJ en chiffres (2025) :

  • 6? édition
  • 7 épreuves, dont l’UTMJ (175 km)
  • 2 pays traversés : France et Suisse
  • 2 régions françaises : Bourgogne–Franche-Comté et Auvergne–Rhône-Alpes
  • 3 départements : Ain, Doubs, Jura
  • 10.000 inscrits (contre 8 000 en 2024)
  • 1.000 bénévoles mobilisés

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj

Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Evénements

Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6? édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj
Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane
Besançon
Culture Evénements

Livres dans la boucle 2025… C’est parti !

VIDÉO + DIAPORAMA • La 10e édition du festival littéraire Livres dans la boucle a débuté ce vendredi 19 septembre à 15h00 sous son chapiteau installé au parc Chamars à Besançon. Sans cérémonie d'inaugration officielle, la maire Anne Vignot et son adjoint à la culture, Aline Chassagne, ont néanmoins parcouru les stand à la rencontre des auteur(e)s tandis que le nom de Raphaël Enthoven revenait déjà dans quelques conversations.

anne vignot festival littéraire lecture livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 19 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Evénements Société

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon

Grand Besançon Métropole organise, en partenariat avec le Département du Doubs et avec l’appui opérationnel de Réussite Emploi Franche-Comté, la 4e édition du salon Cap vers l’Emploi le jeudi 18 septembre 2025, de 9h à 17h. L’événement, gratuit et en accès libre, est ouvert à toutes les personnes en recherche d’emploi, de formation ou en reconversion. Cent-quarante-trois entreprises seront présentes avec plus de 1.000 postes à pourvoir.

cap vers l'emploi économie emploi
Publié le 16 septembre à 09h03 par Alexane
Besançon
Evénements Société
Publi-Infos

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

PUBLI-INFO • Rien n’est plus banal que l’action de déposer un déchet dans la (bonne) poubelle. Mais que devient-il ensuite ? Ou bien, aurais-je pu mieux le valoriser ? Pour tout savoir de nos déchets, comprendre leur circuit de valorisation, le SYBERT organise une journée "Portes ouvertes", le samedi 27 septembre 2025, de 10h à 16h30.

centre de tri déchets Jpournée Portes ouvertes sybert
Publié le 15 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Besançon
Evénements

Le festival des soupes Bol Bol Bol revient à Besançon : les inscriptions au concours sont ouvertes

Le rendez-vous automnal le plus gourmand de Besançon est de retour. La quatrième édition du festival Bol Bol Bol se tiendra le samedi 18 octobre sur la place de l’Europe, à Planoise. L’événement, organisé par l’association Juste Ici en partenariat avec Les 2 Scènes, mêlera comme chaque année dégustations, concours de soupes et propositions artistiques.

bol bol bol festival des soupes juste ici les 2 scènes
Publié le 11 septembre à 15h33 par Alexane
JURA (39)
Evénements

Le Jura fête ses vins et ses terroirs jusqu’en janvier 2026

Le vignoble jurassien met à l’honneur ses bulles et ses traditions à travers une série de rendez-vous festifs et culturels. Entre l’anniversaire de l’AOC Crémant du Jura, l’opération nationale Vignobles en Scène et le retour attendu de la Percée du Vin Jaune, l’automne-hiver 2025-2026 s’annonce animé.

crémant grande saline terroir vin vin de paille week-end du chat perche
Publié le 6 septembre à 16h00 par Alexane
Besançon
Evénements Vie locale

Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle

Ce jeudi 28 août 2025 la maire de Besançon, Anne Vignot a inauguré le lancement des quatre journées consacrées aux Instants gourmands. Le célèbre festin culinaire bisontin qui prend chaque année ses quartiers sur la promenade Granvelle se tiendra cette année du 28 au 31 août 2025. Pour l’occasion, l’événement célèbrera à la fois sa 30e édition et les 50 ans de jumelage avec la commune de Neuchâtel. 

granvelle instants gourmands office du commerce et de l'artisanat ville de besançon
Publié le 28 aout à 17h50 par Elodie Retrouvey
Besançon
Evénements Société

Besançon : une “scène de crime” pour dénoncer les violences subies par les animaux dans les abattoirs

Dans le cadre de la Journée mondiale pour la fin du spécisme ce samedi 30 août 2025, l'association de défense des animaux utilisés comme ressources alimentaires L214 va dresser une scène de crime au centre-ville de Besançon. L'objectif : sensibiliser le grand public aux violences subies par les animaux dans les abattoirs.

abattoir animaux Besançon
Publié le 21 aout à 16h43 par Eddy R.

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 9.91
ciel dégagé
le 01/10 à 09h00
Vent
4.11 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
99 %
 