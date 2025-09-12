Manifestation Ã  BesanÃ§on : deux jeunes en garde Ã  vue aprÃ¨s avoir lancÃ© des projectiles contre des policiers

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Cet Ã©vÃ©nement sâ€™est produit suite aux interpellations de manifestants au cours de la journÃ©e du 10 septembre 2025, un groupe de 45 personnes sâ€™est dirigÃ© en direction de lâ€™hÃ´tel de police Ã BesanÃ§on.

Le groupe a Ã©tÃ© bloquÃ© au niveau du carrefour prÃ©cÃ©dent le commissariat. Lors de cette opÃ©ration, des effectifs de police ont reÃ§u des jets de projectiles de la part de deux individus.

Suite au signalement fourni, les policiers de la brigade anticriminel les ont interpellÃ©s alors quâ€™ils prenaient la fuite. Les auteurs Ã©taient conduits au commissariat et placÃ©s en garde Ã vue.

Le premier, Ã¢gÃ© de 18 ans, a expliquÃ© avoir jetÃ© une pomme vers les policiers sans savoir si il avait atteint son but. Le deuxiÃ¨me, Ã¢gÃ© de 19 ans, a reconnu avoir lancÃ© une bouteille en plastique et sâ€™Ãªtre cachÃ© le visage avec un masque.

Ils seront prÃ©sentÃ©s le 12 et le 19 novembre 2025 au tribunal de BesanÃ§on.