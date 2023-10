Météo en Franche-Comté : du soleil et de la pluie en ce dernier week-end d’octobre…

Samedi matin, le Doubs et le Territoire de Belfort devraient échapper à la pluie, ce qui n’est pas le cas de la Haute-Saône et du nord du Jura. Côté températures, Météo France annonce 7°C à Morez, 8°C à Pontarlier, 11°C à Besançon, Dole, Vesoul et Belfort, 12°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, les température augmenteront légèrement avec le retour du soleil, même si accompagné de nuages partout en Franche-Comté. Il fera 12°C à Morez, 13°C à Pontarlier, 14°C à Belfort et Vesoul, 15°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier.

Dimanche matin, ce sera le retour de la pluie sur une grande partie de la région à l’exception de l’extrême est du territoire et le sud du Jura. Températures : 11°C à Morez et Belfort, 13°C à Pontarlier, Vesoul et Dole, 14°C à Besançon et 15°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, le temps s’améliorera nettement dans le Doubs et le sud du Jura avec du soleil accompagné de quelques nuages. En revanche, la pluie restera sur le reste de la région. Les températures vont quelque peu remonter avec 18°C à Besançon, 17°C à Dole et Lons-le-Saunier, 16°C à Vesoul, 15°C à Belfort et Pontarlier, 14°C à Morez.

Bon week-end !