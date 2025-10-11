Municipale 2026 à Besançon : J-F Allenbach se réjouit de l’alliance Croizier-Fagaut

Après des pourparlers lancés début octobre et notamment des discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon, il a été officiellement annoncé ce 11 octobre 2025 que le député Laurent Croizier (Modem) figurera sur la liste du candidat LR Ludovic Fagaut.
Une "excellente nouvelle" pour le président du Mouvement Franche-Comté : "Ils ont choisi de faire passer les intérêts des Bisontins avant le leur et celui de leur parti, ce qui est tout à leur honneur. Pour le M.F.C., cet accord "marque à coup sûr l’enclenchement d’une véritable dynamique de la victoire pour la prochaine municipale".
Concernant le candidat Horizons Eric Delabrousse, Jean-Philippe Allenbach l’appelle à "rejoindre ce mouvement d'union dans le respect évidemment de sa propre identité".
Dans le cas contraire, il affirme qu’il "dénoncera son comportement de division de l'opposition et en appelant les Bisontins à ne pas voter pour lui".
Enfin, le président du Mouvement FC précise que "seulement 30 % des Bisontins ont voté pour la gauche (+ extrême gauche) aux dernières élections (présidentielles, européennes et législatives). Elle n’a donc plus aujourd’hui aucune légitimité à diriger la ville".
Municipales à Besançon : Allenbach "prêt" à soutenir une liste d’union du centre droit de Fagaut
Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté et candidat à l’élection municipale de 2016 et 2020, a rappelé sa position concernant la prochaine échéance électorale à Besançon, suite au lancement de la campagne de Ludovic Fagaut le 1er octobre souhaitant une liste ”d’union” de la droite et des centres.