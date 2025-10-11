Municipale 2026 à Besançon : J-F Allenbach se réjouit de l’alliance Croizier-Fagaut

Suite à l’annonce ce samedi 11 octobre 2025 de l’alliance entre Laurent Croizier, député Modem du Doubs et Ludovic Fagaut, candidat LR à la municipalité de Besançon, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté a souhaité réagir.

Après des pourparlers lancés début octobre et notamment des discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon, il a été officiellement annoncé ce 11 octobre 2025 que le député Laurent Croizier (Modem) figurera sur la liste du candidat LR Ludovic Fagaut.

Une "excellente nouvelle" pour le président du Mouvement Franche-Comté : "Ils ont choisi de faire passer les intérêts des Bisontins avant le leur et celui de leur parti, ce qui est tout à leur honneur. Pour le M.F.C., cet accord "marque à coup sûr l’enclenchement d’une véritable dynamique de la victoire pour la prochaine municipale".

Concernant le candidat Horizons Eric Delabrousse, Jean-Philippe Allenbach l’appelle à "rejoindre ce mouvement d'union dans le respect évidemment de sa propre identité".

Dans le cas contraire, il affirme qu’il "dénoncera son comportement de division de l'opposition et en appelant les Bisontins à ne pas voter pour lui".

Enfin, le président du Mouvement FC précise que "seulement 30 % des Bisontins ont voté pour la gauche (+ extrême gauche) aux dernières élections (présidentielles, européennes et législatives). Elle n’a donc plus aujourd’hui aucune légitimité à diriger la ville".