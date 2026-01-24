Samedi 24 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : La France Insoumise veut présenter "un programme systémique" ou "tout se tient, tout va ensemble"

Publié le 24/01/2026 - 13:41
Mis à jour le 24/01/2026 - 13:41

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipale de Besançon, a présenté ce samedi 24 janvier 2026 lors d’une conférence de presse les grands axes de son programme. Ce dernier se décline en cinq principes fondamentaux, quatre piliers, quatre alter-projets et 200 mesures.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

"Ce travail a fait l’objet d’un certain nombre d’étapes", entame Séverine Vezies ce samedi devant la presse. La candidate indique que ce dernier découle notamment "d’une boite à outils" programmatique. "On ne considère pas juste l'élection municipale comme une élection locale, mais un moyen de porter des mesures fortes pour améliorer la vie de l’habitant de nos communes".

Pour LFI, le programme résulte aussi "questionnaire populaire" et de la consultation de "militants, d’associations et de citoyens" qui se sont réunis afin de "proposer des mesures".

Avant de décliner les grands enjeux du programme, Séverine Véziès a voulu insister sur un point : "Ce programme est systémique. Tout se tient, tout va ensemble. Ce n'est pas des thématiques, mais des engagements où les mesures s’entremêlent. Il faut avoir une cohérence", assure-t-elle.

Cinq principes fondamentaux

Ces derniers sont déclinés par Martin Meillion, ouvrier dans le bâtiment en menuiserie.

Le pouvoir appartient au peuple : "Il s’agit de donner l’envie aux habitants de Besançon de s’impliquer dans la démocratie et de se donner les moyens de le faire", explique Martin.

La protection des biens communs : "Nous sommes contre le fait de passer sous le giron privé. Nous avons envie d’inventer de nouveaux services publics".

La règle verte : "Nous devons nous organiser pour arriver à une écologie populaire. Certaines personnes n’arrivent pas à faire de l’écologique, non pas parce qu’elles ne le veulent pas, mais parce qu’elles ne le peuvent pas." (avec l’exemple de l’utilisation des voitures diesel)

La justice sociale et l’inclusion : "Nous devons satisfaire les besoins fondamentaux de chacun, et cela passe par l’émancipation des personnes, et plus largement des peuples".

Une économie au service des besoins : "Il s’agit de planification écologique et de service public. On ne peut pas laisser le pouvoir de l’économie à ceux qui veulent faire des profits. Il faut mettre l’économie au service de nos besoins".

Quatre piliers

I) Revitaliser la démocratie

Ce premier pilier a été présenté par Morgan Legay, enseignant en histoire géographie

: "Nous voulons leur redonner la voix, les habitants vont être co-décisionnaire avec un pouvoir d’agir et passe notamment par un RIC, la possibilité d’un mandat révocable. "Cela proposera des votations citoyennes". Séverine Vezies insiste également sur "l’importance d’un plan important en direction des agents municipaux".

II) Revitaliser la démocratie

Ce deuxième pilier, présenté par Magalie Suter, ancienne économiste en construction. Il est décliné en sept engagements (se loger dignement, se nourrir sainement, se soigner, s’instruire, étudier, faire du sport, répondre aux besoins particuliers). Il consiste notamment à créer des maisons relais, arrêter les "arrêter destructions massives", "instaurer une brigade municipale du logement avec pour mission de régler les conflits de voisinage et intervenir dans les logements quand il y a de l’insalubrité".

Il comprend également "l’instauration d’une cantine a l’école bio et sans pesticide", "la création d’une mutuelle municipale", d’antennes de santé mentale et de centres de dépistage avec des médiateurs en santé mentale". Enfin ,LFI souhaite proposer "des fournitures scolaires gratuites", "la création d’une sportothèque", la réinstallation du pass-sport culture pour les familles modestes". Sur le logement, la candidate souhaite une "facilité de location et de colocation entre les jeunes et les seniors" et la mise en place d’une "carte famille monoparentale".

"Dans ce pilier, nous soutenons également les restaurants associatifs à petits prix qui permettent de briser l’isolement ainsi que le maintien à domicile de qualité et le soutien des EHPAD public", souligne S. Véziès.

III) Engager la bifurcation socio-écologique

"Il faut que toutes les politiques soient pensées autour de l’écologie", insiste la candidate. "Il s’agit également d’ouvrir la ville à la nature et aux enfants. Nous rappelons que nous nous opposons au projet d’urbanisation des Vaîtes dont les conclusions des consultations n’ont pas été respectées".

Dans ce pilier, LFI veut ouvrir la nature aux enfants avec la libération des rues aux abords des écoles notamment en interdisant la circulation au moment des sorties d’écoles.

Du côté des mobilités, la candidate veut proposer un "pass gratuité des transports en commun" qui ne sera pas seulement effectif le samedi. Elle souhaite également la mise en place de la "ville du quart d’heure" avec une proximité de tous les réseaux essentiels à moins d’un quart d’heure des habitants.

Enfin, elle veut rénover les logements existants qui en ont besoin au niveau thermique en accompagnant les propriétaires et locataires pour rénover le parc social et privé. "Ma main ne tremblera pas. Si nous n’arrivons pas à remettre les biens sur le marché, nous réquisitionnerons les logements des propriétaires qui ne voudront pas s’inscrire dans le dispositif qu’on leur proposera".

Hélène Magnin-Feysot, fonctionnaire territoriale,  a continué a présenter ce pilier avec les points suivants :

-la mise en place d’une commune productive et innovante : "il s’agit de tendre vers l’autonomie alimentaire avec une agriculture bio locale et la création d’une légumerie"
-sobriété heureuse : avec la gratuité des premiers m3 d’eau vitaux, l’achat groupé d’électricité, la facilité d’installation de panneaux photovoltaïques
-adapter le changement climatique : avec la création de refuges frais, d’un plan canicule renforcé, de voilages dans les rues avec plan de revégétalisation
-Droit à la nuit et au silence : avec une "restriction publicité non-locale"
-Défendre la condition animale : "avec la fermeture du zoo de la citadelle", "la réduction des produits animaux"...

IV) Défendre les droits humains et la paix

Ce pilier a été présenté par Alexis Poyard, étudiant doctorat et surveillant en collège.

Il s’agit de :

-lutter contre les discriminations : avec la création d’un observatoire des discriminations (cafés citoyens, écoles) et cela avec un budget participatif ainsi que la création d’un lieu LGBTI+

-Défense la laïcité : "avec des subventions aux minimum réglementaires pour les écoles privées", la mise en place d’un "service municipal des obsèques pour personnes les plus précaires",
-Droit à la sûreté et à la tranquillité : LFI est contre l’armement létal de la police municipale, et veut la mise en place d’éducateurs de rue.

-Lutte contre les trafics et addiction
-Garantir le droit au travail : faire candidater Besançon dans le dispositif "territoire zéro chômeur de longue durée".
-S’émanciper par la culture et le sport : "étendre la gratuité des musées à tous les habitants de la ville"
-S’engager pour la paix et l’autodétermination des peuples : LFI veut dé-jumeler les villes liées à la Russie et à Israël et jumeler Besançon à des villes palestiniennes.
-Accueillir dignement les exilés avec une carte d’identité municipale, participer au réseau de solidarité internationale ANVITA.

Quatre alter-projets

Ils ont été déclinés par Sylvie

La maison du peuple et de l’autonomie : "Cela va changer la vie des gens dans les quartiers"
Le parc naturel des Vaîtes : "C’est une nouvelle façon de gérer les espaces naturels de Besançon et cela sera testé aux Vaîtes"

La Citadelle de l’utopie : "On veut que la Citadelle entre dans 21 siècles en développant ce qui existe déjà et en donnant à réfléchir ce que pourrait être cette utopie"
Le centre des low-tech : "Que Besançon devinent un lieu d’innovation en matière de réemploi et de récupération des matériaux".

la france insoumise municipale 2026 séverine véziès

Publié le 24 janvier à 13h41 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : La France Insoumise veut présenter “un programme systémique” ou “tout se tient, tout va ensemble”

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipale de Besançon, a présenté ce samedi 24 janvier 2026 lors d’une conférence de presse les grands axes de son programme. Ce dernier se décline en cinq principes fondamentaux, quatre piliers, quatre alter-projets et 200 mesures.

la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 24 janvier à 13h41 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales à Besançon : Jean-Sébastien Leuba (PS) rejoint finalement la liste d’Anne Vignot

Exclusivité • Jusqu’il y a encore quelques semaines, Jean-Sébastien Leuba menait campagne à Besançon à la tête de la liste socialiste "Besançon Forte et Solidaire". Malgré un accord national entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts, le candidat n’avait pas immédiatement annoncé s’il poursuivrait l’aventure aux côtés de la maire écologiste sortante, Anne Vignot, contrairement à plusieurs memebres locaux du PS. Finalement, Jean-Sébastien Leuba a tranché. Ce vendredi 23 janvier 2026, il annonce officiellement rejoindre la liste d’Anne Vignot.

anne vignot europe écologie les verts jean-sébastien leuba municipale 2026 municipale besançon parti socialiste union
Publié le 23 janvier à 12h01 par Alexane
