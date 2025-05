Municipale 2026 : Génération·s veut une "union large des Gauches et des Ecologistes" autour d’Anne Vignot

"Génération·s porte pour les prochaines municipales une ligne claire : favoriser la victoire de la gauche partout où c’est possible en construisant les rassemblements les plus larges avec les forces politiques progressistes et les dynamiques citoyennes locales", précise le groupe qui se dit pour "l’ouverture entre les partis de gauche et d’écologie" et "le dialogue sincère avec les collectifs citoyens engagés dans la vie démocratique locale".

Une participation dans l’élaboration du programme

Génération.s. veut "un espace réel de participation, dans l’élaboration de notre programme" mais aussi dans "l’organisation de la campagne" et dans "le fonctionnement du collectif" et jusque "dans la composition de sa future liste municipale".

Enfin, le groupe croit que la gauche et les écologistes peuvent gagner unies : "Cette union doit se construire sans exclusions, dans le respect de toutes les composantes et le refus des logiques d’hégémonie".