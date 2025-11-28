Vendredi 28 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Education

Nabia Hakkar-Boyer, nouvelle présidente d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 28/11/2025 - 17:44
Mis à jour le 28/11/2025 - 17:18

Après quatre années en tant que président d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, Willy Jolly passe la main à Nabia Hakkar-Boyer, actuelle 2e vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté. L’occasion de tirer un bilan ce jeudi 27 novembre 2025.

Nabia Hakkar-Boyer, nouvelle présidente d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté et Willy Joly, président sortant © Hélène Loget
Willy Joly, président sortant d'Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté © Hélène Loget
1/2 - Nabia Hakkar-Boyer, nouvelle présidente d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté et Willy Joly, président sortant © Hélène Loget
2/2 - Willy Joly, président sortant d'Info Jeunes Bourgogne Franche-Comté © Hélène Loget

"Je quitte mes fonctions au bon moment. Nous sommes sur la fin du projet associatif du Crij, un nouveau projet se dessine donc", entame Willy Jolly ce jeudi soir avant son dernier conseil d’administration en rappelant également les prochaines échéances électorales qui "vont peut-être changer le paysage".

Le président a également souhaité rappeler la période difficile qu’a connue l’association notamment suite à la crise sanitaire du Covid. Même si la structure financière d'Info Jeunes BFC a été "perturbée", elle a toutefois été "maintenue" ainsi que "son projet associatif", tient à souligner W. Jolly.

Pour rappel, l’association a un budget d’environ deux millions d’euros pour pouvoir fonctionner correctement et mener ses différentes actions. Toutefois, une partie de ce dernier est autofinancé grâce à la vente de la carte avantage.

Des missions qui ont évolué en quatre ans

Le président a souhaité revenir sur plusieurs missions de l’association qui ont "évolué en quatre ans" :

  • La carte avantage jeune : avec le développement d’éditions en Bourgogne
  • Un partenariat avec la carte européenne : donnant "70.000 avantages dans 38 pays européens", précise Willy Joly.
  • Un parcours d’orientation (scolaire, professionnel)
  • Le Crij et les mobilités internationales (avec le stage monde)
  • Le magazine Topo "dont le maintien me tenait à cœur", indique le président
  • Le forum "Explore le Monde" à Dijon
  • Le CLAP : pour porter les projets des jeunes
  • La création du Tiers-lieu jeunesse

Enfin, Willy Joly a voulu rappeler l’importance de "parler à toutes les jeunesses".

crij info jeunes bourgogne franche-comté willy jolly

Publié le 28 novembre à 17h44 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

Franche-Comté
Education Société

Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

Publié le 25 novembre à 11h17 par Alexane
Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

dsden éducation nationale enquête harcèlement moral procureur de la république rectorat
Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : 20 ans d’engagement au service de la vie étudiante pour la BAF

Le Bureau des associations franc-comtoises (BAF) a tenu une conférence de presse ce lundi 17 novembre 2025 au tiers-lieu jeunesse des locaux du CRIJ à Besançon, pour revenir sur ses deux décennies d’engagement étudiant, 20 ans jour pour jour après avoir déposé les statuts de son association en préfecture. 

anniversaire association baf étudiants vie étudiante
Publié le 18 novembre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

1
classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

festival jeunes santé mentale
Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo

Sondage

 5.44
couvert
le 28/11 à 18h00
Vent
1.25 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
90 %
 