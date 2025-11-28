Nabia Hakkar-Boyer, nouvelle présidente d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Après quatre années en tant que président d’Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, Willy Jolly passe la main à Nabia Hakkar-Boyer, actuelle 2e vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté. L’occasion de tirer un bilan ce jeudi 27 novembre 2025.

"Je quitte mes fonctions au bon moment. Nous sommes sur la fin du projet associatif du Crij, un nouveau projet se dessine donc", entame Willy Jolly ce jeudi soir avant son dernier conseil d’administration en rappelant également les prochaines échéances électorales qui "vont peut-être changer le paysage".

Le président a également souhaité rappeler la période difficile qu’a connue l’association notamment suite à la crise sanitaire du Covid. Même si la structure financière d'Info Jeunes BFC a été "perturbée", elle a toutefois été "maintenue" ainsi que "son projet associatif", tient à souligner W. Jolly.

Pour rappel, l’association a un budget d’environ deux millions d’euros pour pouvoir fonctionner correctement et mener ses différentes actions. Toutefois, une partie de ce dernier est autofinancé grâce à la vente de la carte avantage.

Des missions qui ont évolué en quatre ans

Le président a souhaité revenir sur plusieurs missions de l’association qui ont "évolué en quatre ans" :

La carte avantage jeune : avec le développement d’éditions en Bourgogne

Un partenariat avec la carte européenne : donnant "70.000 avantages dans 38 pays européens", précise Willy Joly.

Un parcours d’orientation (scolaire, professionnel)

Le Crij et les mobilités internationales (avec le stage monde)

Le magazine Topo "dont le maintien me tenait à cœur", indique le président

Le forum "Explore le Monde" à Dijon

Le CLAP : pour porter les projets des jeunes

La création du Tiers-lieu jeunesse

Enfin, Willy Joly a voulu rappeler l’importance de "parler à toutes les jeunesses".