Nouvelle hausse du prix du tabac

"La hausse diffère entre les fabricants et les produits. Elle peut aller jusqu’à 1 € sur un paquet de cigarettes classique de 20 unités. La barre des 12 € pour un paquet de cigarettes est ainsi franchie", apprend-on sur le site internet du service public.

À noter : le tabac à rouler et les cigares sont également concernés.

Infos +

Il a été décidé de faire évoluer le prix du tabac en fonction de l’inflation sur l’année N-1 et non plus N-2.