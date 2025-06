Nouvelle vigilance jaune aux orages en Bourgogne-Franche-Comté

Le Jura et la Nièvre seront les premiers à être concernés par la vigilance jaune. Le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort ainsi que la Côte d’Or et la Saône-et-Loire seront, quant à eux, placés en vigilance jaune dès 16h00 ce dimanche.

Le phénomène se terminera en premier pour la Nièvre vers 20h00. Le reste des départements le seront, eux, à 3h00 du matin ce lundi.

"Cet après-midi, sur le Massif central les orages deviennent plus fréquents et virulents, et se propagent à Rhône-Alpes, à la Bourgogne Franche-Comté et jusqu'en Alsace-Lorraine. L'activité peut être passagèrement forte sur les régions du centre-est, avec un risque de pluies soutenues, de grêle et de rafales de vent", souligne Météo France.