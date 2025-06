Canicule : toute la Bourgogne Franche-Comté en vigilance orange jusqu’à mercredi (au moins)

L'épisode caniculaire a débuté dimanche 29 juin à 12h sur la Bourgogne Franche-Comté rappelle Météo France dans son bulletin du jour.

Les températures relevées ce lundi 30 juin à 5h sont de l'ordre de 18 à 23°C. On relève par exemple 17,8°C à Sens (89), 20.5°C à Dijon (21) et Lons-le-Saunier (39), 22.8°C à Sélestat (67) et 23.3°C à Macon (71). Ce lundi après-midi, les températures devraient gagner en moyenne 2°C par rapport à la veille. C’est bien en Bourgogne-Franche-Comté qu’il fera le plus chaud ce lundi avec des maximales qui se situent entre 34 et 38°C.

Plus de 24°C la nuit dans les centres-villes

Dans la nuit de lundi à mardi, les températures baisseront difficilement et ne descendront pas en dessous de 18 à 22°C en général. Dans les centres-villes, "il fera parfois plus de 24°C" prévient Météo France.

Mardi et mercredi, les températures devraient encore progresser d'un cran en journée, avec des maximales qui s'établissent entre 36 et 39°C, avec localement des pointes à 40°C sur l'ouest de la Bourgogne. Ces deux journées seront donc les plus chaudes de l'épisode caniculaire. Les températures nocturnes restent très élevées jusque dans la nuit de mercredi à jeudi, avec globalement 18 à 23°C en plaine, et localement 24 à 25°C en milieu urbain.

La chaleur va donc s'accumuler au fil des jours avec un effet plus marqué dans les secteurs urbanisés.

Cet épisode caniculaire pourrait durer jusqu'à jeudi matin sur l'ouest de la Bourgogne Franche-Comté, il pourrait se prolonger jusqu'à vendredi matin plus à l'Est.

Prudence.