Orages : la vigilance jaune se poursuit en Bourgogne-Franche-Comté

Le phénomène orageux concernera tous les départements de la région. Il devrait se poursuivre ce mardi jusqu'à 18h.

Au total, 35 départements sont placés en vigilance jaune aux orages et cinq en alerte orage. "Des orages sont attendus ce lundi soir et la nuit de lundi à mardi. Ils pourraient être localement forts sur la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, la Haute-Saône et le Jura. Rafales de vent 70 à 90 km/h, localement voisines de 100 km/h, grêle, forte activité électrique, intensités de pluies 20 à 40 mm en peu de temps. En l'état actuel, il n'est pas envisagé de vigilance orange sur ces départements, mais la situation est à surveiller", prévient Météo France.