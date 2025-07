Orages : les départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange et jaune ce dimanche

Météo France a placé ce dimanche 20 juillet 2025 les départements de la grande région en vigilance jaune et la Côte d’Or en vigilance orange dès 12h. Pour les départements de Franche-Comté, la vigilance débutera à 15h et prendra fin au cours de la nuit du 20 au 21 juillet.

Dès le début d'après-midi de dimanche, une vague orageuse assez marquée va concerner les départements de Côte d'Or et de Haute-Marne puis s'étendre rapidement à la Lorraine dans l’après-midi prévient Météo France. Au passage de cette dégradation, les orages se montrent localement violents et peuvent s'accompagner des phénomènes suivants :

des rafales de vent souvent comprises entre 70 et 90 km/h et pouvant atteindre très ponctuellement les 100 à 120 km/h ;

des intensités pluvieuses de l'ordre de 15 à 30 mm en peu de temps voire très localement jusqu'à près de 40 mm en une heure ;

des chutes de grêle de petite taille voire moyenne (1 à 3 cm localement un peu plus) ;

et une densité de foudroiement particulièrement marquée.

Météo France insiste également sur le risque de rafales violentes, mais aussi celui de grêle surtout présent en Saône-et-Loire et en Franche-Comté.

Ces orages s'évacueront vers le Bénélux et l'Allemagne en fin d'après-midi au plus tard mais pourront être suivis par des averses et d'autres orages.