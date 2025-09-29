Lundi 29 Septembre 2025
Besançon
Social

Pour dénoncer deux licenciements une suspension, des agents de La Poste se mobilisent ce mercredi…

Publié le 29/09/2025 - 14:32
Un rassemblement est organisé mercredi 1er octobre 2025 à Besançon contre le licenciement de deux salariés et la suspension d'un agent fonctionnaire. Le rendez-vous est donné à 11h30 au 14 rue Gambetta.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

C’en est trop pour le syndicat CGT qui précise qu’un "cap supplémentaire vient d'être franchi à Besançon" : "Deux salariés de la Poste viennent d’être licenciés et un agent fonctionnaire suspendu pour un an par une décision unilatérale de la Poste. La situation est donc gravissime pour ces agents mis à la porte et qui ont pourtant des états de service irréprochables", s’insurge le syndicat.

D’autres revendications…

Pour la CGT, il s’agit également de dénoncer une "dégradation des conditions de travail dans tous les services de la Poste (guichets, centres courriers…)" et une "pression grandissante subie par le personnel au sein de ces services". "Les agents doivent porter des missions de service public avec toujours moins de moyens et essuyer le mécontentement grandissant des usagers", mentionne le syndicat.

Ce que demande le syndicat :

  • La réintégration immédiate des salariés
  • La levée de la suspension du salarié fonctionnaire
  • La transparence sur les critères de restructuration et les décisions RH
  • L'ouverture d’un véritable dialogue social avec les représentants du personnel

Social

Besançon
Social Société

Sondage

