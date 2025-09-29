Pour dénoncer deux licenciements une suspension, des agents de La Poste se mobilisent ce mercredi…

Un rassemblement est organisé mercredi 1er octobre 2025 à Besançon contre le licenciement de deux salariés et la suspension d'un agent fonctionnaire. Le rendez-vous est donné à 11h30 au 14 rue Gambetta.

C’en est trop pour le syndicat CGT qui précise qu’un "cap supplémentaire vient d'être franchi à Besançon" : "Deux salariés de la Poste viennent d’être licenciés et un agent fonctionnaire suspendu pour un an par une décision unilatérale de la Poste. La situation est donc gravissime pour ces agents mis à la porte et qui ont pourtant des états de service irréprochables", s’insurge le syndicat.

D’autres revendications…

Pour la CGT, il s’agit également de dénoncer une "dégradation des conditions de travail dans tous les services de la Poste (guichets, centres courriers…)" et une "pression grandissante subie par le personnel au sein de ces services". "Les agents doivent porter des missions de service public avec toujours moins de moyens et essuyer le mécontentement grandissant des usagers", mentionne le syndicat.

Ce que demande le syndicat :