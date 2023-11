Pourquoi Christophe Grudler accompagnera-t-il le président de la République en Suisse le 15 novembre ?

Le président de la République Emmanuel Macron sera en visite officielle en Suisse les 15 et 16 novembre 2023 pour laquelle il a demandé au député européen Christophe Grudler (MoDem/Renew Europe) et ancien conseiller départemental du Territoire de Belfort, de l’accompagner.

Rapporteur permanent sur la Suisse pour son groupe Renew Europe et membre titulaire de la délégation du Parlement européen pour la coopération avec la Suisse, Christophe Grudler est engagé depuis le début de son mandat pour un renforcement des liens entre la Suisse et l'Union Européenne. "Cette visite - du président de la République - de deux jours intervient à un moment crucial dans les relations bilatérales entre l’Union européenne et la Suisse suite à l'échec de l'accord cadre et à la nécessité impérieuse de renégocier les termes d'engagement mutuel pour un accès équitable au marché commun", explique le député européen.

"Sans nouvel accord avec la Suisse les accords thématiques bilatéraux pour l’accès au marché commun vont tomber"

Christophe Grudler a récemment été le rapporteur pour son groupe d’une résolution sur l'avenir des relations UE Suisse, adoptée à la quasi-unanimité au Parlement européen à Strasbourg. "La Suisse est située au cœur de l’Europe, elle partage nos valeurs. Depuis l’abandon des négociations pour un accord cadre UE Suisse nous avons toute une relation à reconstruire. Sans nouvel accord entre l’Union européenne et la Suisse les accords thématiques bilatéraux pour l’accès au marché commun vont tomber les uns après les autres au détriment des citoyens européens et suisses", précise-t-il. "C’est pourquoi ce déplacement du Président Emmanuel Macron en Suisse est particulièrement significatif, en particulier pour les relations avec les pays frontaliers de la Suisse, comme la France. Il représente une occasion exceptionnelle de dialoguer et de renforcer les relations entre la France et la Suisse", conclut le député européen.