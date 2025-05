Qualité de l’air en Bourgogne-Franche-Comté : épisode de pollution et pic de pollens de graminées

Un épisode de pollution aux particules fines (PM10) a été déclenché dans le département de Saône-et-Loire, notamment dans les secteurs de Montceau-les-Mines et de Chalon-sur-Saône. Les conditions atmosphériques actuelles, marquées par peu de vent et une forte stabilité de l’air, favorisent l’accumulation des polluants émis localement, principalement par le chauffage résidentiel et le trafic routier.

La situation devrait rester tendue au cours des prochains jours, avec une dégradation attendue de la qualité de l’air. Toutefois, une légère amélioration est prévue pour demain, samedi 17 mai, sur le Nord-Ouest de la Bourgogne, où l’indice de qualité de l’air pourrait redevenir ”moyen”. Une nouvelle hausse des niveaux est néanmoins envisagée pour le week-end.

Pic de pollens de graminées

Par ailleurs, le début du mois de mai est marqué par une forte pollinisation des graminées, aggravée par des conditions météo favorables à la dispersion des pollens : ensoleillement, vent et températures en hausse. Une alerte aux pollens de graminées est en vigueur sur l’ensemble de la région, représentant un risque accru pour les personnes allergiques, en particulier celles atteintes de rhinite allergique (rhume des foins). Il est recommandé à ces personnes de maintenir leur traitement et d’adopter les gestes de protection habituels.