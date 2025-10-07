Quatre femmes prise en charge pour un cas d’intoxication au lycée Victor Hugo

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus ce mardi 7 octobre 2025 au lycée Victor Hugo de Besançon pour neuf personnes présentant des symptômes d’intoxication.

D’après les secours, neuf personnes ont présenté des symptômes de toux après avoir inhalé une substance inconnue dans les locaux administratifs du lycée.

Une équipe spécialisée en risques chimiques a alors procédé à une reconnaissance au niveau des toilettes du bâtiment administratif. Mais d’après les secours, aucun relevé anormal n’a été détecté.

Après un bilan de santé effectué, quatre femmes âgées de 53, 58, 63 et 64 ans ont été transportées légèrement blessées au CHU Minjoz.

Les cinq autres personnes ont pu rester sur place.