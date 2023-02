Quelles mesures de l’État existent-ils pour soutenir le pouvoir d’achat des Français les plus modestes ?

Indemnité carburant

Face à la hausse des prix de l'essence, l’État met en place une "indemnité carburant" disponible depuis le 16 janvier 2023. Il s'agit d'une aide de 100 € versés en une fois, pour 2023, qui concernera les ménages situés dans les cinq premiers déciles de revenus par part du foyer. Concrètement, pour un Français qui parcourt en moyenne 12 000 km / an, cela représente une aide de plus de 10 centimes / litre sur l'année. Par exemple, un couple modeste qui travaille et possède deux voitures pourra bénéficier de 200€.

Cette aide s'appliquera à tout type de véhicule, y compris les deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique. Pour bénéficier de l'indemnité carburant en 2023, les démarches sont à effectuer sur le site www.impots.gouv.fr

Chèque énergie exceptionnel

En complément du chèque énergie classique, une aide exceptionnelle est mise en place pour aider les foyers à payer leurs factures d'énergie : électricité, gaz, bois, fioul, etc. Ce chèque énergie exceptionnel s'élève à 100 ou 200 €, selon les revenus et la composition des foyers.

Aucune démarche n’est à entreprendre : ce chèque exceptionnel est versé automatiquement aux bénéficiaires du chèque énergie classique depuis décembre 2022 (envoi étalé sur une période de 8 semaines).

Pour bénéficier du chèque énergie : chequeenergie.gouv.fr

Pour toute information complémentaire : www.service-public.fr

Les chèques énergie (classique et exceptionnel) sont à transmettre directement à votre fournisseur d'énergie. Les fournisseurs peuvent accepter le chèque énergie 2022 jusqu'au 31 mars 2023.

Chèque bois

Pour faire face à la hausse des prix des granulés et du bois de chauffage, une aide exceptionnelle de 50 à 200 € sera versée, sous conditions de ressources, aux ménages qui se chauffent au bois.

Cette aide comprise entre 50 € et 200 €, (en fonction des revenus, de la composition du ménage et du type de bois de chauffage utilisé), est accessible aux personnes ayant :