Quels sont les villes et villages les plus fleuris du Doubs ?

Chaque année, une cérémonie de remise des prix du label Villes et Villages Fleuris est organisée pour distinguer les communes impliquées pour leur investissement en termes d’aménagements paysagers et de valorisation de la biodiversité. En présence de Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs et de Béatrix Loizon, vice- présidente du Département et présidente de Doubs Tourisme, les 48 communes labellisées ont été mises à l’honneur.

En début de soirée, Julien Faivre, directeur du Conseil national des Villes et Villages Fleuris (CNVVF), a présenté le label ainsi que ses évolutions au fil des années. Il a notamment souligné l‘intérêt d‘être une commune labellisée pour la qualité de vie de ses habitants.

Le palmarès Villes et Villages Fleuris 2023

Parmi les 54 communes participantes, les 48 labellisées de 1 à 4 fleurs se sont vues remettre leur diplôme par les conseillers départementaux présents pendant la soirée :

14 communes 1 fleur

Arcey / Chemaudin et Vaux / L’Isle-sur-le-Doubs / Métabief / Pays de Clerval / Pirey (1ère fleur en 2023) / Le Russey / Sainte-Suzanne / Taillecourt / Les Terres-de-Chaux / Thulay / Vellerot-les-Vercel / Vernierfontaine / Vyt-lès-Belvoir.

Les communes de Bart et Saône ont été proposées au label 1 fleur.

21 communes 2 fleurs

Audincourt / Baume les Dames / Belvoir / Berche / Chamesol / Charquemont / Gonsans / Goux-lès-Dambelin / Hérimoncourt / Hyémondans / Morteau / Ornans / Pontarlier / Pouilley-Français / Pouilley-les-Vignes (2e fleur en 2023) / Sancey (2e fleur en 2023) / Valdahon / Vandoncourt / Vieux-Charmont / Villars-lès-Blamont et Villars-sous-Écot.

11 communes 3 fleurs

Bethoncourt / Charmoille / Chevroz / Laire (3e fleur en 2023) / Malbuisson / Mercey-le-Grand / Pierrefontaine- lès-Blamont / Saint-Vit / Seloncourt / Sochaux / Voujeaucourt.

2 communes 4 fleurs

Mandeure / Montbéliard.

À noter également la première participation de Maîche et Orchamps-Vennes au label Villes et Villages Fleuris.

Le palmarès des fermes fleuries 2023

Dans un second temps s’est déroulée la remise des prix de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs- Territoire de Belfort :

Fermes en activités

1er prix ex aequo : Gaec du Vallon Huot - Sancey et Gaec du Sequoia – Arçon

2e prix ex aequo : Ferme Auberge du Tartot – Fournets-Luisans et GAEC des Allais – Orchamps-Vennes

3e prix ex aequo: François-Xavier Culot - Rougemont et Gaec Huot Marchand Vautherin - Belvoir

Fermes anciennes

1er prix : Claudine Brenet – La Cluse-et-Mijoux

2e prix : Odile Chabot - Aubonne

Fruitières / Fromageries

1er prix : Fruitière du Toit du Doubs - Nicolas Perrot-Minot > Les Fourgs

2e prix : Fromagerie de Gellin - Mauricette Cessin



> Gellin

3e prix : Coopérative de la Brune-la-Marre - Sylvain Javaux > Maison-du-Bois-Lièvremont

Le label Villes et Villages Fleuris

« Villes et Villages Fleuris » est un label national qui récompense les communes œuvrant pour l’amélioration de la qualité de vie de leurs citoyens notamment dans son volet environnemental et en particulier la valorisation paysagère. Il prend en compte un certain nombre de critères (la démarche de valorisation des aménagements paysagers, l’animation et la promotion de la démarche ; le patrimoine végétal et le fleurissement, la gestion environnementale et qualité de l’espace public...)

Intégrer le réseau Villes et Villages Fleuris permet notamment d’améliorer la qualité de l’offre touristique, développer l’économie locale mais également de favoriser la cohésion sociale en impliquant les habitants dans une démarche environnementale.

L’accompagnement de Doubs Tourisme

Doubs Tourisme, missionné par le Département du Doubs, accompagne les communes dans l’obtention de ce label à travers un accompagnement personnalisé, la mise à disposition de documents sur les modalités d’inscriptions, les exigences du label, les informations pratiques ainsi qu’un suivi personnalisé, des rendez-vous de conseils et des ateliers en termes de stratégies de fleurissement et d’aménagement paysager.

(Communiqué)