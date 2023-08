Rentrée scolaire : comment faire des économies sur les fournitures ?

Envie d’alléger un peu la facture des courses tout en faisant un geste pour la planète ? Avec l’application Too Good To Go (en téléchargement gratuit sur l’App store et Play Store), les Bisontins peuvent compléter leur panier de courses alimentaires par les invendus de certains commerces à des prix cassés. Quels sont les commerces de Besançon qui proposent des paniers anti-gaspi ?