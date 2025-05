Rixe et tentative de vol violente à Besançon : trois jeunes interpellés

Alertée par le Centre d'information et de commandement (CIC), la police est intervenue rapidement après le signalement d'une agression en cours. Selon les informations communiquées par la police nationale de Besançon, plusieurs individus étaient en train de s'en prendre à un homme utilisant un vélo en libre-service. Un équipage, déjà proche du lieu, a pu rapidement localiser trois individus chevauchant le vélo de la victime, dont l’un présentait des traces de sang sur les mains.

Les trois suspects ont été interpellés sur place. Des témoins, présents au moment des faits, se sont spontanément présentés aux forces de l’ordre pour relater la scène. Ils ont confirmé avoir assisté à une tentative de vol de montre, commise par les trois hommes à l'encontre de l'utilisateur du vélo.

Ils ont reconnu s’être battus plus tôt dans la nuit

Les mis en cause, âgés de 18 ans et visiblement en état d’ivresse, correspondaient également à la description de personnes impliquées dans une rixe survenue un peu plus tôt dans la soirée dans le même secteur. Au cours de leur audition, ils ont reconnu s’être battus plus tôt dans la nuit.

La victime du vol présumé, bien que refusant de porter plainte, a été conduite au commissariat pour être entendue. Les témoins se sont également montrés disponibles pour d’éventuelles auditions ultérieures.

Les trois jeunes ont été placés en garde à vue. Celle-ci a pris fin le 9 mai 2025. Deux des auteurs ont été convoqués par officier de police judiciaire (COPJ) pour une audience fixée en novembre 2025. Le troisième individu a été remis en liberté.