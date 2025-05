Ronde de l'Espoir : 450 km à vélo contre le cancer dans le Doubs

La Ronde de l'Espoir, association qui collecte des fonds pour la Ligue contre le cancer, organisera un périple à vélo de 450 km dans la région les 5,6 et 7 septembre 2025.

Depuis 1991, la Ronde de l’Espoir collecte des fonds pour la recherche contre le cancer, soutient les familles, redonne de l’espoir et promeut le sport santé. 40.000 euros avaient été collectés en 2024 (soit plus de 350.000 euros reversés à la Ligue contre le cancer en huit ans de course).

Comment soutenir l’association ?

Il est possible de soutenir la Ronde l’Espoir en souscrivant une carte de sympathisant (à partir de 10 euros) ou en :

Faisant un donc à l’ordre de La Ronde de l’Espoir, 34 av. Fontaine Argent 25000 Besançon

Il conviendra d’indiquer votre nom, prénom et e-mail et adresse postale.