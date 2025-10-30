Six personnes blessées dont un pompier dans un incendie à Pontarlier

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la soirée du 29 octobre 2025 pour un incendie dans un immeuble de la commune de Pontarlier.

À leur arrivée sur les lieux, peu après 19h, les pompiers ont mis en sécurité deux personnes se trouvant dans un logement situé sous les combles.

Le feu a pu être rapidement maîtrisé à l’aide de deux lances.

Au total, cinq appartements ont été touchés par le sinistre, ce qui a entraîné le relogement de sept personnes. Deux d’entre elles ont été prises en charge par la mairie, tandis que les cinq autres ont été hébergées par leur famille.

Six victimes, dont un sapeur-pompier, ont été examinées par le médecin du SMUR. Les cinq personnes ayant inhalé des fumées ont pu rester sur place. Le sapeur-pompier, légèrement brûlé aux épaules lors de l’intervention, a quant à lui été transporté au centre hospitalier intercommunal de Pontarlier.