Ski alpin : quelles sont les pistes ouvertes dans le Doubs ?

La majorité des domaines alpins sont ouverts ces 15 et 16 février 2025. Voici plus de précisions…

Voici le calendrier prévisionnel concernant l’ouverture des pistes ce week-end :

Métabief

Superlongevilles

Les Fourgs

Mouthe

La Cernay Blanche ( La Chaux de Gilley)

FERMÉ

Téléskis Chaux-Neuve

Pour rappel, le site de Piquemiette est fermée depuis cet hiver...

Infos +

La station de Métabief propose également :

Luge des Cimes

Ouverte samedi et dimanche 13h à 18h

Jura Kid Park

Il est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et les mercredis, samedis et dimanches hors vacances de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h30.

Le tout sans oublier le parc de loisirs avec des glissades en bouée